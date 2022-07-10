В окупованому Алчевську пожежа, пролунали вибухи
У ніч з 9 на 10 липня в тимчасово окупованому Алчевську пролунали вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Алчевськ та Перевальськ. ЗСУ роз*уярили склади окупантів в глибокому тилу. Всі готові до деокупації? Слава Україні. Слава ЗСУ", - йдеться у повідомленні twitter-акаунту Алчевськ UA.
Жителі Алчевська теж опублікували у мережі ролики, де помітно, що в місті сильна пожежа.
- За день, 9 липня, українські захисники знищили 3 склади з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях.
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