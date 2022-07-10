РФ планує анексувати Харківську область, - ISW

Про це повідомляє сайт Інституту вивчення війни.

Окупаційна влада Харківщини заявила, що область є "невід’ємною частиною російської землі" та оприлюднили новий прапор зі зображенням російського імператорського двоголового орла та символів із харківського герба XVIII ст.

Аналітики спираються на те, що такі дії окупантів показують, що у Кремлі збираються анексувати частину або всю Харківську область.

"Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської Росії, які чітко вказують на анексію… і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що Кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей чи навіть утримання півдня України", – йдеться у повідомленні аналітики.

Ключові висновки експертів ISW після 9 липня:

Окупанти продовжували безуспішні штурми на північний захід від Слов’янська та вели наступальні дії на схід від Сіверська з району Лисичанська.

Війська РФ продовжували локалізовані атаки на північний захід від міста Харків, але не здобули територіальних здобутків. Ймовірно, що вони намагаються захистити російські наземні лінії зв’язку у цьому районі.

Загарбники продовжують стикатися з нестачею особового складу і техніки, покладаючись на старі бронетранспортери та запускаючи нові кампанії прихованої мобілізації.

Російські війська також продовжують висувати умови для анексії Донбасу, Харківської області та Півдня України.

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