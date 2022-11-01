"Крапка поставлена": Путін повідомив про завершення мобілізації в РФ
Призов у рамках часткової мобілізації в Російській Федерації завершено.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Так звичайно, це було зроблено моїм указом, тому що по іншому по закону неможливо. Але було зроблено за пропозицією Міністерства оборони РФ, це звичайно. А зараз Міноборони запропонувало мобілізаційні заходи завершити", - заявив Путін.
Окремо російський диктатор заявив, що він планує порадитись з юристами, тому що він сам і не думав, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації в РФ.
"Але вона завершена, крапка поставлена", - додав Путін.
- Нагадаємо, президенту РФ Володимиру Путіну доповіли, що заходи щодо часткової мобілізації закінчено та в армію набрали 300 тисяч військових. В Україну вже відправили 82 тисячі росіян.
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