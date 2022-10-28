Шойгу прозвітував Путіну про завершення "часткової мобілізації" в Росії

Про це пише ТАСС.

Шойгу повідомив Путіну, що встановлене завдання 300 тисяч осіб виконано, інших мобілізаційних завдань поки не планується. 82 тисячі мобілізованих вже скеровано до зони проведення спеціальної військової операції після навчання.

Також додав, що середній вік призваних у рамках часткової мобілізації становив 35 років. А учасники бойових дій у ході проведення "спеціальної військової операції" набудуть статусу ветеранів бойових дій.

Путін фактично визнав проблему з екіпірування, підготовку та злагодження мобілізованих, назвавши їх вдосконалення найголовнішими завданнями. Він зазначив, що складнощі на початковому етапі мобілізації були неминучими, але треба зробити висновки, модернізувати всю систему.

Путін також заявив, що чекає у грудні пропозиції від Шойгу щодо коригування у розвитку ЗС РФ. Він доручив із досвіду "спеціальної військової операції" продумати та внести корективи у будівництво всіх компонентів ЗС РФ, включаючи сухопутні війська.

Нагадаємо, Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні 21 вересня.

У середині жовтня Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі осіб.

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