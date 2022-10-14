Путін заявив, що в РФ мобілізували 222 тис. осіб з 300 тис. запланованих
Президент РФ Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі чоловіків
Про це він сказав під час пресконференції в Астані, пишуть росЗМІ.
"Я додатково дам доручення Радбезу РФ, щоб вони провели інспекцію того, як проводиться підготовка мобілізованих громадян", - сказав він.
За його словами Путіна, усі мобілізовані повинні пройти обов'язкову підготовку. З 300 тис. мобілізовано вже 222 тис. чоловіків. З них 33 тис. мобілізованих вже перебувають у підрозділах, а 16 тис. виконують бойові завдання.
За словами російського диктатора, на війні в Україні не вистачає одних контрактників ЗС РФ. Саме тому, було потрібно проведення мобілізації в Росії.
"Тримати лінію оборони у тисячу сто кілометрів виключно військами сформованими з контрактників майже неможливо", - сказав Путін.
Речник президента РФ Дмитро Пєсков окремо заявив, що "слова Путіна про терміни мобілізації означають, що через 2 тижні вона завершиться".
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
- Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.
- 22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.
- 22 вересня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Володимир Путін ставить себе у складне політичне становище, оголошення мобілізації може призвести до повалення з посади президента.
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