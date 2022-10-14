Про це він сказав під час пресконференції в Астані, пишуть росЗМІ.

"Я додатково дам доручення Радбезу РФ, щоб вони провели інспекцію того, як проводиться підготовка мобілізованих громадян", - сказав він.

За його словами Путіна, усі мобілізовані повинні пройти обов'язкову підготовку. З 300 тис. мобілізовано вже 222 тис. чоловіків. З них 33 тис. мобілізованих вже перебувають у підрозділах, а 16 тис. виконують бойові завдання.

За словами російського диктатора, на війні в Україні не вистачає одних контрактників ЗС РФ. Саме тому, було потрібно проведення мобілізації в Росії.

"Тримати лінію оборони у тисячу сто кілометрів виключно військами сформованими з контрактників майже неможливо", - сказав Путін.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков окремо заявив, що "слова Путіна про терміни мобілізації означають, що через 2 тижні вона завершиться".

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.

22 вересня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Володимир Путін ставить себе у складне політичне становище, оголошення мобілізації може призвести до повалення з посади президента.