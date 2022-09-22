Мобілізація в Росії призведе до повалення Путіна, - міноборони Словаччини

Про це каже міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Закликаючи до армії синів російських матерів, він поставить себе у складне політичне становище, і я припускаю, що це закінчиться поваленням Володимира Путіна з посади президента РФ", - сказав він.

Крім того, прем'єр-міністр країни Едуард Гегер також різко засудив мобілізацію та псевдореферендуми, оголошені Путіним.

"Це незаконна анексія, яку не можна прийняти. Ми знову заявляємо про нашу підтримку повної територіальної цілісності та суверенітету України", – сказав він.

Уряд підтвердив, що Словаччина продовжуватиме підтримувати Україну дипломатично, економічно, політично та військово у максимально можливому обсязі, попри загальну підтримку Росії серед словацького населення.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.

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