English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Світ Мобілізація в Росії призведе до повалення Путіна, - міноборони Словаччини

Мобілізація в Росії призведе до повалення Путіна, - міноборони Словаччини

22 вересня, 2022 четвер
12:17
Світ Прапор Словаччини

Володимир Путін ставить себе у складне політичне становище, оголошення мобілізації може призвести до повалення з посади президента

Про це каже міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Закликаючи до армії синів російських матерів, він поставить себе у складне політичне становище, і я припускаю, що це закінчиться поваленням Володимира Путіна з посади президента РФ", - сказав він.

Крім того, прем'єр-міністр країни Едуард Гегер також різко засудив мобілізацію та псевдореферендуми, оголошені Путіним.

"Це незаконна анексія, яку не можна прийняти. Ми знову заявляємо про нашу підтримку повної територіальної цілісності та суверенітету України", – сказав він.

Уряд підтвердив, що Словаччина продовжуватиме підтримувати Україну дипломатично, економічно, політично та військово у максимально можливому обсязі, попри загальну підтримку Росії серед словацького населення.

  • 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
  • Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.
  • 22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Словаччина
Володимир Путін
мобілізація
Читайте також:
Олександр Усик, Ентоні Джошуа, бокс
20 вересня, 2022 вiвторок
Стало відомо, яку суму Усик отримав за реванш з Джошуа
21 вересня, 2022 середа
В ОПУ відреагували на перенесення виступу Путіна: час переписувати промову
обмін полоненими
22 вересня, 2022 четвер
Повний список: з полону окупантів звільнили 215 захисників України - за них Росії віддали Медведчука та 55 полонених росіян
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.76
    Купівля 40.76
    Продаж 41.83
  • EUR
    Купівля 39.95
    Продаж 41.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
22 вересня
12:22
Оновлено
Мелітополь
Окупанти влаштували теракт у Мелітополі напередодні "референдуму" і планують звинуватити Україну, - міський голова
12:20
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наміри росіян мобілізувати 300 тисяч будуть суттєвим тромбом для російської системи військової підготовки, - Згурець
12:06
Світовий банк
Світовий банк виділив $30 млн для інвестицій в Україну та Молдову
11:54
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 53 цивільні об'єкти
11:42
Північна Корея
Північна Корея заперечує постачання зброї та боєприпасів РФ
11:28
Ексклюзив
путін, санкції
Мобілізація у РФ дуже негативно вплине на російську економіку, - економіст Несходовський
11:28
Сергій Лавров
ЗСУ "б'ють по ЗАЕС" та мають покинути частину Запоріжжя, бо "вважатимуться окупантами після референдуму": нові фейки від роспропаганди
11:18
Оновлено
Миколаїв
Уночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів, під удар потрапили будинки та заклади цивільної інфраструктури, пошкоджено газопровід
11:05
Ексклюзив
путін
Путін перестав бути альфа-самцем та одноосібно приймати рішення, - радник очільника МВС Денисенко
11:04
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 767
10:49
Жозеп Боррель
Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши мобілізацію і "референдуми", - Боррель
10:31
Росіяни знищили вагони-рефрижератори з убитими окупантами на вокзалі Харкова
Росіяни вдарили ракетами по вокзалу в Харкові та знищили вагони-рефрижератори з тілами окупантів, - Братчук
10:29
Путін
Мобілізація буде вкрай непопулярна, Путін пішов на політичний ризик, - британська розвідка
10:22
Ексклюзив
Херсонська область
На Херсонщині місцеві найбільше обговорюють форму "референдуму" у вигляді поквартирного обходу й опитування, - депутат облради Хлань
10:11
На Полтавщині відбудуться навчальні стрільби
У кількох громадах Полтавщини проведуть навчальні стрільби 22 вересня
09:55
Інфографіка
долар
Курс валют: скільки коштують долар та євро сьогодні
09:43
Ексклюзив
карта бойових дій
Противник має незначні успіхи на південь від Бахмута, але ми просуваємося вперед і у Лимані вже йдуть вуличні бої, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
09:41
Інфографіка
Втрати окупантів
Близько 400 окупантів, 28 бронемашин, 9 танків і гелікоптер: втрати РФ за добу
09:35
Мелітополь
Окупанти планують допускати на "референдуми" людей не тільки з паспортом так званої ЛНР, а й з українськими документами та тимчасовими посвідченнями, - Луганська ОВА
09:18
Оновлено
обстріл
Росіяни вдарили по Запоріжжю 9 ракетами: влучили в електропідстанцію в готель, під завалами перебувають люди. Є загиблий
09:00
Путін
Україна виграє у війні. Чому диктатурам приходить кінець
08:54
Павло Кириленко
На Донеччині росіяни протягом доби вбили 5 мирних мешканців, поранили ще 12
08:40
Втрати РФ
Авіація Сил оборони за добу завдала 41 удар по російських позиціях 
08:27
Дніпропетровщина
На Нікопольщині росіяни за добу обстріляли будинки, лікарні, школу, музей і вбили чоловіка
08:13
окупанти
Окупанти насильно вивезли жителів двох сіл та підвозять пальне в район бойових дій на вкрадених молоковозах, - Генштаб ЗСУ
08:12
Микола Княжицький
Ганебне рішення Харківської обласної ради
07:30
ЗСУ, південний напрямок
Внаслідок ударів окупантів постраждала інфраструктура понад 40 населених пунктів, ЗСУ відбили атаки біля трьох сіл
07:30
Ентоні Блінкен
"Путін діє з позиції слабкості, а не сили": Блінкен про оголошення часткової мобілізації в Росії
07:00
Роберт Левандовські та збірна Польщі
Ліга націй: розклад матчів 22 вересня
06:47
Естонія
Естонія прийняла близько 55 тис. біженців з України за час повномасштабного вторгнення РФ
06:47
путін путлер
Аналітики ISW сказали, чи вплине часткова мобілізація у Росії на хід війни у найближчі місяці
06:09
Джастін Трюдо
Поведінка Путіна свідчить про те, що вторгнення зазнає краху, - Трюдо про оголошення у РФ часткової мобілізації та ядерні погрози 
05:57
пошкоджена електромережа на Сумщині
Пошкоджена підстанція, електромережа та знищені будинки: окупанти продовжують обстрілювати Сумщину
05:19
ЗСУ "приземлили" російський гелікоптер Мі-24 та 2 БПЛА
04:55
Фінляндія
Фінляндія готує рішення про заборону в'їзду російським туристам
04:27
Оновлено
обмін полоненими
Повний список: з полону окупантів звільнили 215 захисників України - за них Росії віддали Медведчука та 55 полонених росіян
03:53
масові поховання людей в Ізюмі
Єдина різниця між масовими вбивствами у Ізюмі та Бучі – те, що тіла не розкидані по вулиці, – Зеленський
03:17
протести в Ірані
Кількість загиблих зростає: в Ірані тривають протести через смерть 22-річної Махси Аміні
02:39
Урсула фон дер Ляєн
Оголошення Путіним часткової мобілізації вимагає нових санкцій, – Урсула фон дер Ляєн
01:53
Президент України Володимир Зеленський
Росія хоче перезимувати на окупованих територіях України та підготуватись до нових атак, – Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV