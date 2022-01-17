Крав у держави електроенергію на мільйони грн: в Україні викрили підпільний майнінг-центр криптовалют

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Незаконна діяльність майнінг-центру криптовалют могла спричинити надзвичайні ситуації у транспортній сфері, зокрема під час залізничних перевезень.



Слідство з'ясувало, що створили майнінг-центр двоє одеситів. Технологічне обладнання для майнінгу електронних грошей встановили в орендованому складському приміщенні на території міста.



Частину грошей зловмисники конвертували в іноземну валюту й виводили за кордон через третіх осіб, а решту зберігали у власних віртуальних гаманцях.



Електроживлення спеціалізованого устаткування зловмисники здійснювали через несанкціоноване підключення до державної електромережі.



Зловмисники завдавали державі збитків на мільйони грн.



Під час обшуків правоохронці виявили понад 100 одиниць комп’ютерної техніки та обладнання для майнінгу криптовалют; засоби зв’язку та документацію з доказами протиправної діяльності.



Зараз триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.

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