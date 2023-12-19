Навіть якщо це робилося в рамках слідчих дій, що саме собою дивно, — слідство має розслідувати, а не шпигувати. Так от, навіть якщо на те була санкція, до інформації з кабінету Головкома має застосовуватися гриф "таємно". Ті, хто слухав, мали доступ? Матеріали були захищені від сторонніх? Це якійсь сюр і треш. Той, хто санкціонував прослуховування, має піти під суд.

А щодо мамзель Безуглої, фото тіла українського солдата, яке вона оприлюднила — днище. У мого сина такий мерч. Уявляєте, що я пережила, відкривши ФБ. І я ж така не одна.

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Тисячі дружин і матерів сьогодні ледь не вмерли з відчаю. Влада має закрити їй рота, бо те, що вона меле, руйнівний ефект від її інформдіяльності — все виключно на совісті керівництва держави. Це неповага до військових, членів їх родин і всіх громадян загалом.

Впевнена, що прослуховування організоване тими ж самими крєатівщиками, що й щоденні "особисті думки окремої депутатки".

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Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня

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