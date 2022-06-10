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Кремль чекає моменту для "приєднання" Херсонщини до РФ, - посол США у ОБСЄ

10 червня, 2022 п'ятниця
21:08
війна з Росією посольство США

Очільник місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Кремль запустив стратегію приєднання тимчасово окупованих українських території до Росії

Про це передає Суспільне.

"Ми бачимо, як Кремль запустив свою стратегію приєднання українських територій до Росії. І ми вже бачили таку стратегію раніше. Все це, нажаль, доволі відомі кроки. Ми вважаємо, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії і вважаємо, що референдум є одним із можливих шляхів", - сказав голова місії США в ОБСЄ.

За його словами, якщо місце має приналежність до української ідентичності, то воно руйнується російською армією.

"Ми бачимо, що є атаки на храми, на культурні об'єкти та музеї, зокрема руйнування музею ім. Г. Скоровороди на Харківщині", - розказав голова місії США в ОБСЄ.

Карпентер розповів про те, що військові РФ незаконно затримують та катують цивільних людей

"Наразі ми бачимо звіти катування щонайменше 600 людей в Херсонській області. Їх тримають у спеціальних підвалах, які слугують кімнатами тортур. Існує інформація про точну локацію таких приміщень - це будівля Херсонської державної адміністрації та ліцею № 17 у Генічеську. Саме туди російські військові вивозять місцевих чиновників, журналістів, громадських активістів і тих людей, яких росіяни вважають учасниками мітингів проти російської окупації", - сказав він.

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ОБСЄ
Херсонська область
псевдореферендум
США
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