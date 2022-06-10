Кремль чекає моменту для "приєднання" Херсонщини до РФ, - посол США у ОБСЄ

Про це передає Суспільне.

"Ми бачимо, як Кремль запустив свою стратегію приєднання українських територій до Росії. І ми вже бачили таку стратегію раніше. Все це, нажаль, доволі відомі кроки. Ми вважаємо, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії і вважаємо, що референдум є одним із можливих шляхів", - сказав голова місії США в ОБСЄ.

За його словами, якщо місце має приналежність до української ідентичності, то воно руйнується російською армією.

"Ми бачимо, що є атаки на храми, на культурні об'єкти та музеї, зокрема руйнування музею ім. Г. Скоровороди на Харківщині", - розказав голова місії США в ОБСЄ.

Карпентер розповів про те, що військові РФ незаконно затримують та катують цивільних людей

"Наразі ми бачимо звіти катування щонайменше 600 людей в Херсонській області. Їх тримають у спеціальних підвалах, які слугують кімнатами тортур. Існує інформація про точну локацію таких приміщень - це будівля Херсонської державної адміністрації та ліцею № 17 у Генічеську. Саме туди російські військові вивозять місцевих чиновників, журналістів, громадських активістів і тих людей, яких росіяни вважають учасниками мітингів проти російської окупації", - сказав він.

7 червня глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що представник Кремля поставив завдання підготувати до осені "референдум" про включення області до складу Росії.