Росіяни планують провести псевдореферендум щодо включення до складу РФ Херсонщини восени, - очільник ОВА
Глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що представник кремля поставив завдання підготувати до осені "референдум" про включення області до складу Росії
Про це він розповів у ефірі телемарафону, передає Liga.net.
За словами Лагути, 6 червня у приміщенні Херсонської облдержадміністрації відбулася нарада за участю заступника очільника адміністрації Путіна.
Він поставив завдання "до осені підготувати референдум про включення області до складу РФ".
"Це останнє їхнє рішення. А були різні: спочатку республіка, потім приєднання до Криму, тепер приєднання до РФ", - сказав Лагута.
- Спочатку на Херсонщині планували провести "референдум" у квітні та травні.
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