Про це він розповів у ефірі телемарафону, передає Liga.net.

За словами Лагути, 6 червня у приміщенні Херсонської облдержадміністрації відбулася нарада за участю заступника очільника адміністрації Путіна.

Він поставив завдання "до осені підготувати референдум про включення області до складу РФ".

"Це останнє їхнє рішення. А були різні: спочатку республіка, потім приєднання до Криму, тепер приєднання до РФ", - сказав Лагута.

Спочатку на Херсонщині планували провести "референдум" у квітні та травні.