Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

В кремлі побоюються, що оптимістичні зведення міноборони РФ підживлюють недовіру населення до влади й разом з пропагандою посилюють хвилю публічної критики військових. З огляду на це кілька тижнів тому ЗМІ отримали зелене світло на "стриману критику" і "пошук винних у невдачах". Це вже можна побачити на відео низки відомих пропагандистів.

Влада сподівається, що поява «малого шуму» може допомогти зміцнити громадську підтримку війни, якщо держЗМІ зможуть створити картинку або видимість того, що помилки враховуються і виправляються, як, наприклад, з мобілізацією непридатних до служби.

Новий підхід узгоджений з Путіним. За словами джерел, знайомих із ситуацією, з початку літа президент Росії провів як мінімум дві закриті зустрічі з невеликою групою російських військових кореспондентів. Одна з них відбулася незадовго до ухваленого рішення про мобілізацію 300 тисяч людей.

На останній зустрічі кореспонденти розповіли Путіну про «жахливу картину ситуації на фронті» — всього за кілька тижнів українські сили відбили великі ділянки території, на окупацію яких російські війська витратили місяці. Деякі кореспонденти пішли з тієї зустрічі з питанням, чи має Путін взагалі уявлення про реальну ситуацію на фронті.

6 жовтня у The Associated Press з посиланням на у дослідженні американської компанії Nisos, яка займається вивченням кіберзагроз повідомили, що Росія розробила ще один спосіб поширення своєї дезінформації про війну в Україні, завдяки якому неможливо відстежити першоджерело відео. Зазначається, що акаунти, повʼязані з російськими державними ЗМІ, використали новий метод для поширення десятків відеороликів 18 різними мовами, не залишивши ознак, які б дозволили вирахувати джерело.

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