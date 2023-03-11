Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Кремль готує власну "справжню Україну"?
OPINION

Кремль готує власну "справжню Україну"?

Олексій Голобуцький
11 березня, 2023 субота
08:08
Погляд Олексій Голобуцький

У Москві задумали проєкт "правонаступниці УРСР" для укладання "мирного договору переможцями СВО"

Пєсков, схоже, в інтерв'ю "Известиям" 28 лютого про плани Путіна на вибори-2024 позначив вектори реалізації нових планів Кремля у війні. Вийшло цікаво і неоднозначно, слід визнати.

"На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами. Кто-то из них в России. К примеру, Виктор Медведчук как раз относится к таким силам, у него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы. Разумеется, (Россия сможет начать переговоры с этими силами только после достижения целей спецоперации)".

Пєсков назвав конкретно Медведчука як одну з найочевидніших "сил за межами Києва", з якою РФ "вестиме переговори", причому "після досягнення цілей СВО".

Ця заява цілком може бути прочитана в доволі оригінальний спосіб. Є шанс, що в Кремлі обмірковують варіант "як оголосити СВО виграною за наявної розстановки сил".

Схема насправді нескладна:

1. Береться Донбабве + досі окуповані терени + Крим. Якщо ситуація буде геть невесела, то ще й прикордонні регіони (т.зв. "Стара Україна" - все, що належало нам історично: Білгородщина, Брянщина, Вороніжчина, Курщина, Ростов і навіть Кубань — міст же є з Криму, сполучення є). Путін за наявних суворих тенденцій може кинути й таке з барського плеча.

Береться Донбабве + досі окуповані терени + Крим. Якщо ситуація буде геть невесела, то ще й прикордонні регіони (т.зв. "Стара Україна" - все, що належало нам історично: Білгородщина, Брянщина, Вороніжчина, Курщина, Ростов і навіть Кубань - міст же є з Криму, сполучення є). Путін за наявних суворих тенденцій може кинути і таке з барського плеча

2. От це от все оголошується "Справжньою Україною, правонаступницею УРСР". Зі столицею десь в Донецьку, Сімферополі, Курську, Ростові чи навіть Краснодарі.

3. З цією "справжньою новітньою УРСР" проводяться переговори, референдуми, ще яка хрінь для хоч тупої, але легітимізації бодай для внутрішньої аудиторії.

4. Обирається/ призначається "легітимний представник інтересів "Нової України", якому делегував владу народ цих територій" - от тут якраз знадобиться Медведчук чи будь-хто з тих, про кого обтічно говорив Пєсков як про "невдоволених київським режимом, з якими ми готові вести переговори". Тобто, такий зіцголова.

5. Залучаються всі лярви всередині України і втікачі (той же Мішин чи якись Мураєв, Кива) для озвучення тез "цілі СВО досягнуто, Росія Перемогла, Донбас звільнено, Україна (тільки "Справжня") демілітаризована, денацифікована і тепер знов дружня для РФ"!

Підсумок: На реалізацію такого фінта вухами ресурсів насправді практично не треба - тільки нахабство і фахівці (які в Кремля досі є).

І от з цього плацдарму Кремль вже може вимагати переговорів: зі "Справжньою Україною" вони, типу, вже й так замирились, Донбас звільнили - і не хочуть більше безсенсових смертей, тому готові на обопільне припинення вогню з Києвом як центром "несправжньої України".

З цього плацдарму Кремль вже може вимагати переговорів: зі "Справжньою Україною" вони, типу, вже й так замирились, Донбас звільнили - і не хочуть більше безсенсових смертей, тому готові на обопільне припинення вогню з Києвом як центром "несправжньої України"

В такий спосіб, теоретично, може видатись, що реалізація плану "Дві Кореї" дуже легка й доступна. Взагалі ідеальний вихід для всіх практично (якби не НАТО, не ЗСУ і не зброя, звісно, — і не готовність кожного українця власноруч різати окупантів, бо так належить).

Тому зараз тій же СБУ та іншим спецслужбам, якщо вже з боку Кремля пішли такі натяки, варто зосередити дуже прискіпливу увагу на тих паскудах, що досі "в Києві", як зауважив Пєсков. Я і про політиків, і про ексчиновників, і про колишніх членів ОПЗЖ, і про журналістів, політичних та економічних експертів з медведчуківського пулу...

Вся ця шобла на кшталт Руслана Бортника з УІАМП чи Кирила Молчанова має зараз як мінімум бути під максимальним наглядом, а оптимально - під жорстким пресингом спецслужб. Щоб не мали змоги ні писку видати за сигналом московських замовників.

Бо навіть кілька слабких голосів звідси, що пробуватимуть легітимізувати "іншу, справжню Україну з центром в Донецьку/Сімферополі/ Брянську/ Краснодарі" - що "люди мають право на власний вибір", "це теж українці" та решта маячні — помітно ускладнить задачі і умови роботи наших спецслужб, дипломатів, влади, навіть ЗСУ. Тож давити їх слід завчасно, масово, синхронно і організовано. Не допускаючи спокійного виїзду за кордон.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Росія
Володимир Путін
війна з Росією
переговори з РФ
Перемога України
Читайте також:
10 березня, 2023 п'ятниця
Розвідка США вважає, що пов'язані з РФ особи намагаються спровокувати заколот проти влади Молдови, - CNN
Грузія, протести
9 березня, 2023 четвер
Протести у Грузії: влада звільняє затриманих активістів, опозиція вимагає відставки уряду і дострокових виборів
Ллойд Остін
10 березня, 2023 п'ятниця
Міністр оборони США закликав Ізраїль допомогти Україні боротися за свободу й надати допомогу
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.9
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
11 березня
08:17
ЗСУ нищать ворога втрати РФ
За добу РФ втратила в Україні 1010 військових, 10 танків, засіб ППО та БПЛА
08:07
OPINION
Микола Княжицький
Чому цьогоріч не вручено Шевченківську премію?
07:58
Китай COVID-19
У США проголосували за розсекречення даних щодо походження COVID, - CNBC
07:41
Китай прапор
У 2022 році Китай постачав РФ деталі для вертольотів та радіообладнання, - CNN
07:24
Голова СБУ Іван Баканов
ДБР не розслідує жодної справи щодо екскерівника СБУ Баканова, - BBC
07:02
У Китаї обрали нового прем'єр-міністра, якому доручено відновити економіку КНР, - Reuters
06:42
ЗСУ
РФ чинить тиск на місцевих жителів Донеччини та надалі наступає на 5 напрямках, а ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак
06:20
Володимир Зеленський
Зеленський відповів на петицію щодо перейменування РФ на Московію
05:58
пенсія
Біженцям за кордоном продовжують нараховувати пенсії, - Мінсоцполітики
05:32
Японія
Розмінування, медицина та інфраструктура: Японія виділить Україні $170 млн
05:04
Укріплення РФ на кордоні з Україною
ISW пояснив, навіщо РФ будує оборонні лінії у прикордонних областях та Криму
04:37
Непокаране зло повертається
РФ скликає Радбез ООН для обговорення "русофобії": в Україні відреагували
04:09
путін
У РФ поширюють чутки, що Путін може відвідати вересневий саміт G20 в Індії, - Bloomberg
03:42
Netflix покаже документальний фільм про борщ з Клопотенком
Netflix покаже документальний фільм з Клопотенком про борщ
03:15
Реджап Ердоган
Блокування паралельного імпорту в Росію є рішенням уряду Туреччини, - Bloomberg
02:47
канабіс
У Чехії після тривалого судового розгляду відмовились визнавати Церкву коноплі релігією
02:19
санкції проти рф
Зеленський ввів санкції проти низки російських букмекерських контор та лотерей
01:51
Джо Байден і Урсула фон дер Ляйєн
Байден та фон дер Ляйєн у Білому домі обговорили допомогу Україні та стримування РФ
01:23
Цукерберг проти Маска: Meta планує створити конкурента Twitter, - CNN
00:52
Бахмут. Супутникові знімки Maxar
Масштаби руйнувань Бахмута: в мережі оприлюднили супутникові знімки
00:44
Оновлено
Олександр Усик
Усик погодився на нерівний гонорар за бій з Ф'юрі, але вимагає, щоб британець передав Україні 1 млн фунтів
00:27
Поліція у Німеччині
У німецькому Карлсруе зловмисник захопив заручників: поліція провела спецоперацію і звільнила людей
00:01
Огляд
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Перша хвиля нового наступу росіян вичерпує себе: військові підсумки тижня
2023, п'ятниця
10 березня
23:47
Володимир Зеленський
Дипломати працюють над зустріччю Зеленського і президента Сербії Вучича
23:38
Канада
Канада заборонила імпорт російських алюмінію та сталі
23:31
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Наступ російських військ ще не почався, - генерал Кривонос
23:09
Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"
23:06
Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 березня
22:39
Володимир Зеленський
Зеленський: Росія не визнає кордонів, тому розумно перемогти її зараз і гарантувати безпеку Європі
22:26
Німеччина уряд
Німецька залізниця перестала возити гуманітарну допомогу в Україну безкоштовно, - Spieg
22:19
Рауль Ріанчо
Екстренер збірної України заявив, що не соромиться роботи в Росії
22:16
ЗРК NASAMS
Норвегія надасть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS
21:59
Сумщина
Росіяни з артилерії обстріляли житлові будинки у Сумській області
21:55
Оновлено
Києво-Печерська Лавра
Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення
21:45
Володимир Зеленський
Після зустрічі з міністром оборони Грамом Зеленський заявив про можливі тренування українських пілотів у Норвегії
21:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Похорон Да Вінчі, великі руйнування у Бахмуті, заява Обрана про світову війну та захоплена в Україні зброя НАТО в Ірані. Світові ЗМІ про Україну 10 березня
21:26
УПЦ МП
УПЦ МП відреагувала на вимогу звільнити будівлі Києво-Печерської лаври
21:26
Оновлено
У Києві попрощалися із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Да Вінчі
20:44
"Зірвало башту від роботи аеророзвідки та артилерії": ДПСУ показала знищення російського танка
20:37
Володимир Зеленський
Можливості посилення в Бахмуті, потреби в боєприпасах, захист кордону: Зеленський провів засідання Ставки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV