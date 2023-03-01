Про розпад Росії вже говорить не лише Кадиров. Ми чули це від Путіна, стаття Мєдвєдєва про це. Останній фактично визнає розвал як неминучість. Ясна річ, що вони лякають світ катастрофічними наслідками, але головне, що вони говорять про розпад Росії. Це означає, що думають про падіння. Це їхній страх.

Тепер кремлівська влада і так звана опозиція на чолі з Ходорковским почали відкрито грати в один футбол

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Хочу наголосити на ще одному. Тепер кремлівська влада і так звана опозиція на чолі з Ходорковским почали відкрито грати в один футбол. Вони хоч критикують одне одного, але в один голос жахають Захід розпадом Росії. Путін, Мєдвєдєв, Кадиров з Росії, а Ходорковський зі США і Європи. Це одна команда зі збереження російської імперії.

Але ж освічені люди знають, що ніхто не зупинить об‘єктивних процесів, час яких настав.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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