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"Кремль мріє, щоб його зустрічали з квітами": Резніков назвав найбільш ймовірний сценарій провокації з боку РФ

8 лютого, 2022 вiвторок
07:17
війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що найбільш ймовірним сценарієм провокації Росії може стати дестабілізація всередині країни

Про це йшлося у його заяві на телеканалі ICTV.

Він вважає, що найреалістичнішим сценарієм може бути будь-яка спроба дестабілізації всередині України. 

"Тому що в Кремлі мріють про те, що їх тут зустрічатимуть з квітами. Такого не буде при відкритій масштабній агресії", - зауважив Резніков.

За його словами, сценарій, який Росія використовувала в 2014 році, наразі неможливий, адже українські силовики відпрацьовують способи протидії таким варіантам розвитку подій.

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"Можливість захопити адміністративні будівлі, скористатися проросійськи налаштованим населенням, як це сталося в 2014 році, використовуючи "зелених чоловічків", вже неможливо", - сказав міністр.

Резніков зазначив, що нещодавно пройшли навчання Національної гвардії, поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також наступного тижня в Херсонській області заплановані маневри зі звільнення умовно захоплених адміністративних будівель або підрозділів силових структур.

"А ось спроба дестабілізації, використовуючи так званих антивакцинаторів, незадоволених економічною політикою або щось на зразок людей, незадоволених політичним устроєм - такий сценарій я розглядаю як абсолютно ймовірний. І нам треба до нього готуватися, і не дати їм такої можливості", - наголосив він.
 

  • Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що розвідка США викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення. Згодом Пентагон підтвердив ці дані.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на інформацію і заявив, що "подібна інформація вже озвучувалась".
  • Згодом німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона прагне встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю.

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Росія
Міноборони України
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