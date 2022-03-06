Кремль поки не хоче визнати свого фіаско, але цей час вже близько, – Резніков
Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри – вони прийшли нищити Україну та нищити український народ. Поки вони не хочуть визнати свого фіаско, але цей час вже близько, каже Олексій Резніков
Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков.
За його словами, Україна продовжує давати відсіч ворогу. Російські окупанти не змогли знищити та зламати українців. І не зможуть! Збройні сили України, тероборона, кожен доброволець, кожен громадянин України продовжує захищати нашу країну.
"Ситуація на позиціях контрольована. Так, в нас теж є втрати. Але кожне ім‘я, кожен наш Герой не буде забутим. Так як і не буде забутий кожен вбивця. Ми розуміємо цінність життя і цінність свободи. Життя кожного українця – безцінне!", – написав Резніков.
Відомо, що на визначених напрямках українські воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає.
"Тим самим вони поповнюють наш "парк" техніки. Ворог згине від своєї ж зброї. Кремль поки не хоче прийняти і визнати свого фіаско. Але цей час вже близько. Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів. Все більше випадків небажання воювати", – додає Рєзніков.
Міністр нагадав, що ворог продовжує зазнавати втрат: знищено понад 90 літаків та гелікоптерів, кількох ворожих пілотів взяли в полон, вони є важливими свідками на майбутньому військовому трибуналі.
"Ворог був зупинений у Києві та Харкові, відкинутий у Миколаєві. Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою", – зауважив Резніков.
- Нагадаємо, станом на 6:00 6 березня ЗСУ ведуть бої з утримання рубежів, відбивають авіаудари окупантів, а росіяни мають великі втрати та деморалізовані.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.17
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе