Кремль поки не хоче визнати свого фіаско, але цей час вже близько, – Резніков

Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков.



За його словами, Україна продовжує давати відсіч ворогу. Російські окупанти не змогли знищити та зламати українців. І не зможуть! Збройні сили України, тероборона, кожен доброволець, кожен громадянин України продовжує захищати нашу країну.

"Ситуація на позиціях контрольована. Так, в нас теж є втрати. Але кожне ім‘я, кожен наш Герой не буде забутим. Так як і не буде забутий кожен вбивця. Ми розуміємо цінність життя і цінність свободи. Життя кожного українця – безцінне!", – написав Резніков.

Відомо, що на визначених напрямках українські воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає.



"Тим самим вони поповнюють наш "парк" техніки. Ворог згине від своєї ж зброї. Кремль поки не хоче прийняти і визнати свого фіаско. Але цей час вже близько. Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів. Все більше випадків небажання воювати", – додає Рєзніков.

Міністр нагадав, що ворог продовжує зазнавати втрат: знищено понад 90 літаків та гелікоптерів, кількох ворожих пілотів взяли в полон, вони є важливими свідками на майбутньому військовому трибуналі.

"Ворог був зупинений у Києві та Харкові, відкинутий у Миколаєві. Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою", – зауважив Резніков.

Нагадаємо, станом на 6:00 6 березня ЗСУ ведуть бої з утримання рубежів, відбивають авіаудари окупантів, а росіяни мають великі втрати та деморалізовані.