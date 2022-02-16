Кремль заявив, що РФ не причетна до масштабної кібератаки на українські сайти

Про це повідомляє The Guardian.



"Ми нічого не знаємо. Як і очікувалося, Україна продовжує звинувачувати у всьому Росію. Росія не має жодного стосунку до будь-яких DDOS-атак", - відповів журналістам Пєсков.



Як відомо, у вівторок, 15 лютого з другої половини дня на низку інформаційних ресурсів України здійснили потужну DDoS-атаку.



З перебоями працювали сервіси ПриватБанку та Ощадбанку, сайти Міністерства оборони та ЗСУ.



Також увечері потужна кібератака розпочалася на портал Дія.



Банківські сервіси відновили роботу близько 19:00. За словами співзасновника monobank Олега Гороховського, атаки зазнали майже всі українські фінустанови.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України повідомило, що DoS-атака на офіційний сайт відомства триває, а фахівці з кібербезпеки провели технічні роботи з відновлення штатного функціонування вебпорталу.

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