Кремль заявив, що РФ не причетна до масштабної кібератаки на українські сайти
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до масштабної кібератаки на українські банки та держструктури
Про це повідомляє The Guardian.
"Ми нічого не знаємо. Як і очікувалося, Україна продовжує звинувачувати у всьому Росію. Росія не має жодного стосунку до будь-яких DDOS-атак", - відповів журналістам Пєсков.
Як відомо, у вівторок, 15 лютого з другої половини дня на низку інформаційних ресурсів України здійснили потужну DDoS-атаку.
З перебоями працювали сервіси ПриватБанку та Ощадбанку, сайти Міністерства оборони та ЗСУ.
Також увечері потужна кібератака розпочалася на портал Дія.
Банківські сервіси відновили роботу близько 19:00. За словами співзасновника monobank Олега Гороховського, атаки зазнали майже всі українські фінустанови.
- Нагадаємо, що Міністерство оборони України повідомило, що DoS-атака на офіційний сайт відомства триває, а фахівці з кібербезпеки провели технічні роботи з відновлення штатного функціонування вебпорталу.
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