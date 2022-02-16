Кібератака на сайт Міноборони триває, він повноцінно працюватиме після оновлення серверів
Міністерство оборони України повідомило, що DoS-атака на офіційний сайт відомства триває, а фахівці з кібербезпеки провели технічні роботи з відновлення штатного функціонування вебпорталу
Про це йдеться на сторінці Міноборони у Facebook.
"Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось", - йдеься в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що партнери з США надали технічні консультації та сервіси додаткового захисту.
Перед відновленням роботи сайту фахівці з Міноборони з’ясували причини порушення його функціонування, скоординували свої дії з НКЦК РНБО, СБУ, Держспецзв’язку, а також зі спеціалістами з інших структур, які також зазнали атаки.
За даними Міноборони, зловмисники нічого не зламували, не намагались завантажувати канал або припиняти роботу провайдера - вони направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями.
Щоб уникнути DDos-атак, фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, розташований у США.
"Саме через необхідність оновлення інфраструктури доступу у всьому світі, сайт Міноборони може деякий час здаватись недоступним, але після остаточного оновлення DNS-серверів буде стабільно функціонувати", - зазначає міністерство.
- Нагадаємо, 15 лютого в Україні відбулася масова атака на банки й портал "Дія", також не працювали сайти Міноборони, ЗСУ та ДСНС.
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