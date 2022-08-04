English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Кремль заздалегідь готувався до санкцій і формував "табір підтримки" війни, - Центр при РНБО

Кремль заздалегідь готувався до санкцій і формував "табір підтримки" війни, - Центр при РНБО

4 серпня, 2022 четвер
05:30
Суспільство путін путлер

Експерти Центру протидії дезінформації при Радбезі вважають, що війна в Україні є лише частиною масштабного плану РФ з переформатування світу, адже кремль заздалегідь готувався до санкцій і формував міжнародну "групу підтримки" війни

Про це ЦПД пише у фейсбук.

Зазначається, що Росією підшукувалися альтернативні канали переорієнтації імпорту-експорту продукції на азійський та африканські ринки збуту, готувалася власна програма імпортозаміщення.

"Мета Росії цілком зрозуміла - поставити під контроль можливості альтернативних постачань газу на європейський ринок і спробувати перешкодити зростанню експорту скрапленого газу з Катару. Шляхом масштабних інвестицій Москви ($25 млрд) розпочато будівництво першої атомної станції Єгипту в Ель-Дабаа", - заявили в РНБО.

У свою чергу аналогічна схема сучасної політики РФ по формуванню груп підтримки була реалізована в ході "африканського треку".

Так, росіяни за підтримки Китаю заявили про фінансування будівництва АЕС в Нігерії, Гані, Замбії, Кенії, Судані, Марокко і Руанді. Це означатиме багаторічну жорстку прив'язку цих країн до Росії, в тому числі політичну. Зазначається, що це не дивно, адже тільки половина країн Африки проголосувала за резолюцію ГА ООН на підтримку України.

Також Росія сформувала міжнародний "табір підтримки" майбутньої військової агресії прокремлівськими лідерами кількох країн і лобістами в міжнародних організаціях.

В РНБО наголошують, послідовно формувалися запаси так званої консерви (ззовні "лояльних" західної ідеології лобістів путінських наративів), вербувалися "агенти впливу" у вищих ешелонах західного істеблішменту і просто місцеві колабораціоністи в доступних країнах.

Зокрема, на дев'ятому році війни КНДР "раптово" вирішила визнати так звані Л/ДНР і оголосити про готовність ядерного стримування США, Південної Кореї та інших держав.

А ще "раптово" виникла особлива дружба Москви з Пекіном, інвестиційні об'єкти якого в Україні облітають російські ракети. Контакти на вищому рівні з Індією, яка в рази збільшила закупівлю російської нафти за відверто спеціальними цінами. Особливі відносини з Туреччиною.

Експерти нагадують, що недавній вкрай рідкісний виїзд Путіна до Ірану завершився підписанням Газпромом меморандуму на 40 млрд дол. з іранською національною нафтовою компанією

Крім того, для обходу санкцій Росія активізувала і канали прихованої контрабандного доставлення підсанкційних товарів, щоб продовжувати отримувати важливі компоненти для оборонної промисловості Росії і "технологічне шпигунство". Адже від цього залежать можливості Росії виробляти високоточні ракети і супутню електроніку, щоб продовжувати агресію проти України.

"Росія дійсно сподівалася через тиждень завершити окупацію України і показати міжнародній спільноті, як "народжується новий однополярний світ", але все пішло не за планом, "остаточне розв'язання українського питання" бліцкригом зазнало поразки", - зазначили у відомстві.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Китай
КНДР
РНБО
Єгипет
Нігерія
Катар
війна з Росією
Читайте також:
Владимир Путин
2 серпня, 2022 вiвторок
Буданов розповів про двійників Путіна
3 серпня, 2022 середа
У Запоріжжі пролунали гучні вибухи
2 серпня, 2022 вiвторок
В розвідці розповіли, чому Путін вирішив напасти на Україну 24 лютого
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.53
    Купівля 38.53
    Продаж 39.65
  • EUR
    Купівля 38.83
    Продаж 40.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
4 серпня
06:31
кубок Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
06:10
Євросоюз закликав Азербайджан і Вірменію припинити бойові дії
05:56
Володимир Зеленський
Україна шукає можливості поговорити з Китаєм напряму, - Зеленський
05:44
Оновлено
Харків обстріл
Росіяни вдарили по Немишлянському району Харкова
04:17
Італія ратифікувала членство Фінляндії та Швеції в НАТО
03:50
Харків
Прокуратура розслідує вивезення до РФ мешканців Харківщини
02:45
Сенат США
Сенат США підтримав приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО
02:21
Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ворога, - ОК "Південь"
01:44
Нікополь
Вночі російські війська обстріляли Нікополь
01:22
Впродовж доби росіяни обстріляли 30 населених пунктів, 16 людей загинуло
00:50
"Джокер-2". Студія Warner Bros. анонсувала дату виходу продовження блокбастера
00:27
окупанти рф
В окупованому Херсоні росіяни запасаються надувними човнами, — розвідка
00:16
школярі, діти
Третина українських шкіл готові до офлайн навчання, — Денис Монастирський
00:13
біженці
В Іспанії українським біженцям виплачуватимуть по €400
00:03
Ил-76МД
Загадковий маршрут. У небі помітили літак, що вирушив з Ірану через Вірменію та Москву до Білорусі
2022, середа
3 серпня
23:45
Бонні Дженкінс
США готові до переговорів з Росією про стратегічні озброєння. Чекають на відповідь Москви
23:30
евакуація Азов
Ми не гарантували безпеку військовим, котрі виходили з "Азовсталі", - Червоний Хрест
23:18
Донецьк, пожежа, нафтобаза
ЗСУ знищили нафтобазу окупантів у Макіївці, склад у Донецьку та базу в Чорнобаївці
23:09
На фото Володимир Зеленський
У Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою-терористом, - Зеленський
23:00
На фото Володимир Зеленський
Ми об’єднали вільний світ навколо розуміння, якою крихкою є наша свобода, - Зеленський
22:57
Караваєв, Шапаренко
Гол Караваєва приніс "Динамо" перемогу над "Штурмом" у Лізі чемпіонів
22:45
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 серпня
22:42
Антоніу Гутерріш
ООН долучиться до розслідування теракту в Оленівці, - Гутерріш
22:28
Російське нафтове родовище
Росія оминає нафтові санкції через невеликий порт в Єгипті, - Reuters. Мапа
22:25
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ використовують на полі бою нову таємничу зброю - Phoenix Ghost. Колонка Сергія Згурця
22:07
Ненсі Пелосі під час візиту на Тайвань
Не привід для агресії. Очільники МЗС країн G7 підтримали візит Пелосі на Тайвань
21:56
Маріуполь
Дрова на зиму. В окупованому Маріуполі росіяни вирубують парки
21:49
Дефіцит води у Нідерландах
Уряд Нідерландів оголосив про дефіцит води через аномально спекотне літо
21:48
Денис Берінчик
Боксер Берінчик, який був у теробороні, розпочав підготовку до чемпіонського бою
21:43
Дмитро Кулеба
Димова завіса. Дмитро Кулеба заперечив готовність Росії до переговорів
21:31
Крамниця "Березка"
Як в СРСР. В Росії відкриють аналог радянських крамниць "Березка" для еліти
21:26
Саджид Джавід
Ексміністр охорони здоров’я Джавід підтримав кандидатуру Трасс на виборах премʼєра Британії
21:20
"Зоря"
"Зоря" - "Університатя Крайова": прогноз букмекерів на стартовий матч луганців у єврокубках
21:17
бензин
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
21:11
Олексій Дробінін
Росія заявила про "кінець епохи співпраці із Заходом"
21:09
Мевлют Чавушоглу
Очільник МЗС Туреччини Чавушоглу вважає, що "зернова угода" наблизить завершення війни
21:08
В Росії батьки судяться за гробові сина
У Росії батьки загиблого в Україні солдата судяться між собою за "гробові"
21:00
Ексклюзив
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
Лукашенко набрид Путіну: навіть Китай не завадить агресору позбутися білоруса, - Павло Клімкін
20:54
Росія порушила всі принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – дебати в ООН
20:40
Дмитро Кулеба
Це підживлює російську агресію, — Кулеба про противників постачання зброї для України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV