Про це ЦПД пише у фейсбук.

Зазначається, що Росією підшукувалися альтернативні канали переорієнтації імпорту-експорту продукції на азійський та африканські ринки збуту, готувалася власна програма імпортозаміщення.

"Мета Росії цілком зрозуміла - поставити під контроль можливості альтернативних постачань газу на європейський ринок і спробувати перешкодити зростанню експорту скрапленого газу з Катару. Шляхом масштабних інвестицій Москви ($25 млрд) розпочато будівництво першої атомної станції Єгипту в Ель-Дабаа", - заявили в РНБО.

У свою чергу аналогічна схема сучасної політики РФ по формуванню груп підтримки була реалізована в ході "африканського треку".

Так, росіяни за підтримки Китаю заявили про фінансування будівництва АЕС в Нігерії, Гані, Замбії, Кенії, Судані, Марокко і Руанді. Це означатиме багаторічну жорстку прив'язку цих країн до Росії, в тому числі політичну. Зазначається, що це не дивно, адже тільки половина країн Африки проголосувала за резолюцію ГА ООН на підтримку України.

Також Росія сформувала міжнародний "табір підтримки" майбутньої військової агресії прокремлівськими лідерами кількох країн і лобістами в міжнародних організаціях.

В РНБО наголошують, послідовно формувалися запаси так званої консерви (ззовні "лояльних" західної ідеології лобістів путінських наративів), вербувалися "агенти впливу" у вищих ешелонах західного істеблішменту і просто місцеві колабораціоністи в доступних країнах.

Зокрема, на дев'ятому році війни КНДР "раптово" вирішила визнати так звані Л/ДНР і оголосити про готовність ядерного стримування США, Південної Кореї та інших держав.

А ще "раптово" виникла особлива дружба Москви з Пекіном, інвестиційні об'єкти якого в Україні облітають російські ракети. Контакти на вищому рівні з Індією, яка в рази збільшила закупівлю російської нафти за відверто спеціальними цінами. Особливі відносини з Туреччиною.

Експерти нагадують, що недавній вкрай рідкісний виїзд Путіна до Ірану завершився підписанням Газпромом меморандуму на 40 млрд дол. з іранською національною нафтовою компанією

Крім того, для обходу санкцій Росія активізувала і канали прихованої контрабандного доставлення підсанкційних товарів, щоб продовжувати отримувати важливі компоненти для оборонної промисловості Росії і "технологічне шпигунство". Адже від цього залежать можливості Росії виробляти високоточні ракети і супутню електроніку, щоб продовжувати агресію проти України.

"Росія дійсно сподівалася через тиждень завершити окупацію України і показати міжнародній спільноті, як "народжується новий однополярний світ", але все пішло не за планом, "остаточне розв'язання українського питання" бліцкригом зазнало поразки", - зазначили у відомстві.

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