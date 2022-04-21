Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

Радник глави ОПУ вказав, що за майже два місяці бойових дій Кремль на зовнішній арені зазнав тілдьки поразки. А Україна та Захід консолідувалися.

"Розв'язавши цю війну, Кремль показав, що зовсім не розуміє, як влаштований світ у 2022 році. Російська влада провела майстер-клас із багатоходівочок, або як переграти в шахи самих себе", – написав радник.

Подоляк вважає, що економіка РФ вже зараз "пробиває дно". Як наслідок, Росія опинилася в повній політичній та економічній ізоляції.

