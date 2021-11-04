"Крим і Севастополь назавжди з Росією": Путін зробив заяву під час візиту на окупований півострів. МЗС України протестує
Під час візиту до окупованого Криму російський президент Володимир Путін сказав, що Крим та Севастополь тепер назавжди з Росією. МЗС України висловило протест
Про це передає ТАСС.
"Наша країна знову здобула історичну єдність. Цей живий, нерозривний зв’язок особливо відчуваєш звісно ж тут, у Севастополі, в Криму. Вони назавжди тепер з Росією, тому що така суверенна, вільна і непохитна воля людей всього нашого народу", - сказав Путін.
Він проголосив це під час відзначення російського свята Дня народного єднання.
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з такою заявою.
"Розглядаємо цей візит, як і інші неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Кримського півострова, як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна та РФ", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Росія повинна виконувати міжнародно-правові зобов’язання та припинити здійснювати злочини й порушувати права людини.
"РФ як держава-окупант має можливість продемонструвати справжню турботу про мешканців тимчасово окупованого Криму: припинити безпрецедентні порушення прав людини, зокрема політичні репресії, викрадення і вбивства, звільнити незаконно утримуваних за ґратами українців та зосередити зусилля на політико-дипломатичному вирішенні російсько-українського збройного конфлікту задля відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - наголосили в міністерстві.
- Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін 4 листопада візьме участь у святкових заходах у окупованому Севастополі та зустрінеться з "очільником" міста Михайлом Развожаєвим
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