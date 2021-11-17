Кримська платформа, безпека в Чорному морі, звільнення українців з полону РФ: Зеленський поговорив телефоном із Ердоганом

Про це повідомляє сайт Офісу президента.



"Глава Української держави високо оцінив незмінну підтримку з боку Туреччини територіальної цілісності й суверенітету України, а також активне залучення до роботи нового міжнародного механізму - Кримської платформи. Володимир Зеленський подякував лідеру Туреччини за висловлене співчуття у зв'язку із загибеллю українських воїнів на сході нашої держави. Окрему увагу президент України приділив питанню звільнення українських громадян, яких незаконно утримує Росія", - розповіли в ОПУ.



Крім того, Зеленський та Ердоган обговорили безпекову ситуацію в регіоні та ініціативи з посилення безпеки в Чорному морі.



Щодо співпраці в оборонній сфері президенти відзначили реалізацію низки проектів у літакобудуванні та розбудові ВМС і перспективи для поглиблення такої взаємодії.



Зокрема Зеленський повідомив Ердогану про початок серійного виробництва Україною транспортного літака Ан-178.



"Запрошую Туреччину приєднатися до кола його замовників", - сказав Зеленський.



Також лідери країн відзначили налаштованість на завершення найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі, приділили увагу реалізації домовленостей щодо двосторонніх проєктів, зокрема будівництва житла для кримських татар, і обговорили взаємодію в енергетичній сфері, в тому числі шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів.



Ердоган і Зеленський домовилися провести ювілейне 10-те засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві, наголосивши, що цьому заходу має передувати зокрема проведення в грудні поточного року другого засідання у форматі "квадрига" - на рівні міністрів закордонних справ і оборони від кожної з країн.



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