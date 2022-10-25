Кримська платформа має сприяти деокупації і інших територій, які окупувала РФ, - Зеленський
Світ має зробити формат Кримської платформи стартом для інших платформ, які сприятимуть деокупації територій, які були колись поневолені РФ, - від Придністров'я та Абхазії до Північних територій
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників першого парламентського саміту Кримської платформи.
"Нам зараз потрібні три речі. Треба достатня і своєчасна підтримка нашої держави - оборонна, фінансова і санкційна. Саме вона є фундаментом майбутнього миру, Потім, коли ми вийдемо на наші державні кордони, буде потрібен ваш досвід - безпековий, юридичний, політичний, безпековий, соціальний та інфраструктурний", - зазначив він.
За словами президента, це потрібно, щоб повернути Криму повноцінне життя після років окупації, а людям - справедливість.
"Наша співпраця має зберігатися на максимумі і після відновлення нашої територіальної цілісності. Ми маємо зробити формат Кримської платформи стартом для інших гуманітарних та дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені - від Придністров'я та Абхазії до Північних територій", - підсумував Зеленський.
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