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Кримська платформа має сприяти деокупації і інших територій, які окупувала РФ, - Зеленський

25 жовтня, 2022 вiвторок
12:05
війна з Росією Президент України Володимир Зеленський

Світ має зробити формат Кримської платформи стартом для інших платформ, які сприятимуть деокупації територій, які були колись поневолені РФ, -  від Придністров'я та Абхазії до Північних територій

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників першого парламентського саміту Кримської платформи.

"Нам зараз потрібні три речі. Треба достатня і своєчасна підтримка нашої держави - оборонна, фінансова і санкційна. Саме вона є фундаментом майбутнього миру, Потім, коли ми вийдемо на наші державні кордони, буде потрібен ваш досвід - безпековий, юридичний, політичний, безпековий, соціальний та інфраструктурний", - зазначив він.

За словами президента, це потрібно, щоб повернути Криму повноцінне життя після років окупації, а людям - справедливість.

"Наша співпраця має зберігатися на максимумі і після відновлення нашої територіальної цілісності. Ми маємо зробити формат Кримської платформи стартом для інших гуманітарних та дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені -  від Придністров'я та Абхазії до Північних територій", - підсумував Зеленський.

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Крим
Володимир Зеленський
Південна Осетія
Придністров'я
Анексія Криму
деокупація України
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