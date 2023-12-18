Кримська правозахисна група отримала нагороду Human Rights Tulip

Кримська правозахисна група (КПГ) отримала від посольства Нідерландів в Україні нагороду Human Rights Tulip 2023 та була номінована на міжнародну премію. Про це повідомила голова КПГ Ольга Скрипник.

"Надзвичайні люди з 10 країн (Мексика, Бразилія, Південна Африка, Лівія, Демократична республіка Конго, М'янма, Туреччина, Латвія, Ірак та Україна), які захищають права людини в надскладних умовах", - написала Скрипник.

За її словами, серед колег ті, хто провів роки за ґратами за свою незламну позицію, або ті, чиїх рідних вбили за їхній спротив.

"Незважаючи ні на що, вони продовжують боротьбу за краще життя у своїх країнах. Колеги по правозахисту розуміють, що відбувається в Україні, підтримують нас та вважають перемогу України шансом для усіх інших країн добитися справедливості", - підкреслила Скрипник.

Вона також зазначила, що під час урочистої церемонії у Палаці миру в Гаазі особливо емоційним моментом стала пісня про правозахисників та правозахисниць.

Авторка та виконавиця пісні написала її, базуючись на 10 біографіях учасників.

"Тюльпан прав людини" - нагорода уряду Нідерландів, ініційована міністерством закордонних справ. З 2008 року її щорічно присуджують правозахисникам та організаціям, що підтримують права людини на глобальному рівні.