Кримські партизани просять інформацію про розташування окупантів та їхньої техніки на півострові

Про це йдеться у телеграм-каналі "Крим - край партизанської слави".

"Якщо ви бачите велике скупчення рашисткої техніки особливо в північному Криму - надсилайте в наш чат-бот їхнє місце розташування з точними координатами і бажано з фото і з описом кількості техніки, її станом. Також важливо фіксувати місця дислокації особового складу окупаційної армії. Загалом будь-яка військова активність і пасивність окупантів у Криму дуже потрібна, але якомога з точним описом місця і того, що там знаходиться", - йдеться у повідомленні..

Партизани також поділились інформацією, що у Джанкойському районі окупанти обладнали ремонтні бази для своєї техніки. Інформація про них та їхнє розташування теж дуже потрібна.

"Дякуємо, що від наших спільних дій залежить наша спільна перемога над рашистськими окупантами. Ну, а інформацію з Криму, конфіденційно, як завжди можна надсилати в наш чат-бот @crimeapartisanbot", - пишуть партизани.