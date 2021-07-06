Кримські татари самостійно розподілятимуть житло, яке для них побудує Туреччина, - Мінреінтеграції

Про це заявив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський у ефірі каналу "Дом".



За його словами, на наступному засіданні Верховної Ради планується ратифікація угоди між Україною та Туреччиною щодо будівництва житла.



"Після цього приїжджає турецька сторона, реєструється представництво. Відводяться земельні ділянки. Далі йдуть тендерні процедури, які проводять представники Туреччини, і потім йде проєктування, будівництво і здача в експлуатацію", - повідомив перший заступник міністра.

Він зазначив, що міністерство пропонує, щоб житло розподіляв безпосередньо кримськотатарський народ.

"Вони самі будуть визначати, які кому квартири та скільки. Тобто Мінреінтеграції до цього не буде причетне. Образно кажучи, буде таке локальне самоврядування в межах цього корінного народу", - додав Замлинський.

У квітні Туреччина та Україна підписали міжурядову угоду про будівництво 500 квартир для кримських татар.