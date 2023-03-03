Про це він розповів в етері Еспресо.

Рефат Чубаров дав коментар щодо стану та функціонування Кримського мосту на теперішній час.

"Окупанти приховують всю інформацію про стан Кримського мосту. Знаємо, що залізничне сполучення відновлено через міст, але яку навантаженість можуть нести потяги, то тут є питання. Однак, розумінням до того, що все-таки весь потенціал мосту не відновили, служить те, що вони зберігають поромне сполучення між територією Росії та окупованим Кримом. Я хочу зазначати, що поромне сполучення почало працювати після підриву Кримського мосту, а до того часу воно не працювало", - розказав голова меджлісу кримськотатарського народу.

Рефат Чубаров підсумував, що поромне сполучення бере на себе частину перекидання вантажів, які тепер не може забезпечувати Кримський міст.