Про це інформує відомство "Крим. Реалії" з посиланням на управління російського МНС у Криму.

"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на залізничному мості з 11:00 до 12:00 (мск) 24 лютого 2023 року буде призупинено рух на Кримському мості", - пише відомство.

Повідомляється, що залізничним та автотранспортом з півострова у напрямку Краснодара неможливо виїхати.

Видання зауважує, що рашисти перекрили незаконну переправу за добу після того, як російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін заявив, що цей міст відремонтували: "Повністю відновили рух для автомобільного транспорту".

Крім того, у Криму увечері 23 лютого невідомі пошкодили залізничну колію, внаслідок чого зупинено рух кількох потягів - підриву не було, зварювальним апаратом вирізано шматок рейки.