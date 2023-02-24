Росіяни перекрили Керченський міст через добу після відкриття, виїхати з півострова неможливо
Сьогодні, 24 лютого, загарбники через добу після відкриття знову перекрили незаконно збудований Кримський міст через Керченську протоку
Про це інформує відомство "Крим. Реалії" з посиланням на управління російського МНС у Криму.
"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на залізничному мості з 11:00 до 12:00 (мск) 24 лютого 2023 року буде призупинено рух на Кримському мості", - пише відомство.
Повідомляється, що залізничним та автотранспортом з півострова у напрямку Краснодара неможливо виїхати.
Видання зауважує, що рашисти перекрили незаконну переправу за добу після того, як російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін заявив, що цей міст відремонтували: "Повністю відновили рух для автомобільного транспорту".
Крім того, у Криму увечері 23 лютого невідомі пошкодили залізничну колію, внаслідок чого зупинено рух кількох потягів - підриву не було, зварювальним апаратом вирізано шматок рейки.
- Нагадаємо, заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що США не виступають проти ударів ЗСУ по військових об'єктах РФ, які розташовані у Криму.
- На радіо "Супутник у Криму" та радіостанції "Віра" в окупованому Криму замість редакційних програм 23 лютого пролунало звернення очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова.
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