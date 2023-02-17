США підтримують удари ЗСУ по військових об'єктах Росії у Криму, - Нуланд
США не виступають проти ударів ЗСУ по військових об'єктах РФ, які розташовані у Криму
Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд,
За словами представниці Держдепу, удари по Криму - це "частина забезпечення міцного стримування Росії".
"Військові бази Росії у Криму є легітимними цілями для України. Київ б'є по них, і ми це підтримуємо. Україна не перебуватиме в безпеці, якщо Крим як мінімум, як мінімум, не демілітаризований", - сказала Нуланд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе