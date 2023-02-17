Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд,

За словами представниці Держдепу, удари по Криму - це "частина забезпечення міцного стримування Росії".

"Військові бази Росії у Криму є легітимними цілями для України. Київ б'є по них, і ми це підтримуємо. Україна не перебуватиме в безпеці, якщо Крим як мінімум, як мінімум, не демілітаризований", - сказала Нуланд.