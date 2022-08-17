Криптофонд Aid For Ukraine зібрав $54 млн на допомогу ЗСУ, цифровому та кіберспротиву

Про це міністр повідомив у власному телеграмі.

Зазначається, що за $54 мільйони, які криптофонд Aid For Ukraine зібрав для України, Мінцифра закупила спорядження для військових, сухпайки, приціли, нічну оптику, необхідні медикаменти тощо.

Крім того, Мінцифра також підтримала військові підрозділи, які займаються роботизованими системами.

"На гроші криптофонду Мінцифра підтримала військові підрозділи, які займаються роботизованими системами. Це важливий крок для розвитку military-tech в Україні. Новітні технології допоможуть зберегти життя наших воїнів та наблизити перемогу", - додав Федоров.

16 серпня очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Мінцифри проведе перший military-tech хакатон. Це марафон для хакерів, який відбудеться в межах проєкту "Армія дронів" і складається з двох частин. Перша – дистанційна робота над випробуваннями, які команди отримають після реєстрації. Друга – доопрацювання кейсів та їх презентація в Києві з 26 до 29 серпня.

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