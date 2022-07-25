Кризи, створені Росією, бʼють по всіх у світі. Зеленський прокоментував візит президента Гватемали
Українська дипломатія поступово відкриває для нашого суспільства нові магістральні напрямки – Центральну та Південну Америку, Африку, країни арабського світу, Південної та Південно-Східної Азії
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, коментуючи результати візиту до Києва лідера Гватемали.
"Кризи, створені Росією, бʼють по всіх у світі, і нікому не вдасться залишитись осторонь, коли Росія провокує хаос на ринку продовольства, на енергетичних ринках чи просто у міжнародних відносинах", - сказав Зеленський.
Він повідомив, що за результатами переговорів позиція України буде почута в Латинській Америці.
Очільник України вважає, що вітчизняна дипломатія поступово відкриває для нашого суспільства нові магістральні напрямки – Центральну та Південну Америку, Африку, країни арабського світу, Південної та Південно-Східної Азії
"Домовились з паном президентом про скасування візових обмежень і про перезапуск торговельно-економічних відносин між нашими державами", - додав Володимир Зеленський.
- 25 липня Україна і Гватемала підписали угоду про безвіз та обговорили деталі співпраці.
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