Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, коментуючи результати візиту до Києва лідера Гватемали.

"Кризи, створені Росією, бʼють по всіх у світі, і нікому не вдасться залишитись осторонь, коли Росія провокує хаос на ринку продовольства, на енергетичних ринках чи просто у міжнародних відносинах", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що за результатами переговорів позиція України буде почута в Латинській Америці.

Очільник України вважає, що вітчизняна дипломатія поступово відкриває для нашого суспільства нові магістральні напрямки – Центральну та Південну Америку, Африку, країни арабського світу, Південної та Південно-Східної Азії

"Домовились з паном президентом про скасування візових обмежень і про перезапуск торговельно-економічних відносин між нашими державами", - додав Володимир Зеленський.

25 липня Україна і Гватемала підписали угоду про безвіз та обговорили деталі співпраці.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb