Авто і дрони для ЗСУ за передоплатою: у Молдові затримали підозрюваних у шахрайстві на понад 46 млн грн
Українські та молдавські правоохоронці викрили угруповання, яке шляхом обману заволоділо коштами військових, їхніх родин та волонтерів під виглядом продажу автомобілів та дронів через інтернет
Про це повідомляє Офіс генпрокурора та Нацполіція.
Правоохоронці встановили, що групу організував 34-річний уродженець РФ, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання у Молдову сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх так званих послуг в інтернеті.
"Особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності", - йдеться у повідомленні.
У поліції кажуть, що отримавши кошти, фігуранти насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку РФ, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань.
Наразі правоохоронці встановили 67 епізодів злочинної діяльності шахраїв, а попередня сума збитків перевищує 46 млн грн.
Поліцейські провели 23 обшуки у Молдові та 13 на Одещині та Дніпропетровщині. Було вилучено близько 250 тис. грн, 61 тис. доларів, 20 авто преміумкласу, близько 5 кг золотих виробів, мобільні телефони, понад 80 карток банків Молдови, України та РФ, зброю, чорнові записи, комп’ютерну техніку.
Правоохоронці затримали вісьмох членів злочинної групи на території Молдови. Фігурантам та їхньому спільнику оголошено підозри за ч. 6 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдови. Рішенням суду затриманих взято під варту. Досудове розслідування триває.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Українські правоохоронці спільно з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Молдови та Румунії ліквідували діяльність шахрайського колцентру, учасники якого виманювали у громадян гроші.
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