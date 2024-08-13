Правоохоронці трьох країн викрили шахрайський колцентр з мільйонними оборотами: серед заарештованих - українці

Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

За даними правоохоронців, декілька українців разом з представниками інших держав забезпечували роботу чотирьох колцентрів зі штатною чисельністю близько 400 людей у Республіці Молдова. Вони пропонували інвестувати кошти в псевдоброкерські проєкти та обіцяли високі заробітки після здійснення невеликих вкладів.

"В рекламних оголошеннях зловмисники використовували зображення знаменитостей або офіційні логотипи великих місцевих банків. Це викликало у потенційних потерпілих довіру та дозволило ошукати велику кількість людей", - сказали в Офісі генпрокурора.

За цієї шахрайською схемою, яка функціонувала з 2021 року, фігуранти ошукали потерпілих на суму понад 1,2 млн євро.

Правоохоронці України, Румунії та Молдови 7 серпня 2024 року одночасно провели спецоперацію з ліквідації діяльності шахрайських колцентрів.

Відбулося близько 70 обшуків на території цих країн у приміщеннях колцентрів, в офісних будівлях, а також за місцями проживання та в автомобілях фігурантів.

Зокрема, 9 із цих обшуків було проведено в Україні. У Києві українські правоохоронці вилучили компʼютерну техніку, засоби звʼязку, а також понад 2,4 млн у гривневому еквіваленті.

Читайте також: Чому call-центри – це шахрайство та чим ризикують люди, які влаштовуються туди на роботу: пояснення адвоката

Загалом на території Республіки Молдова затримано 12 учасників організованої злочинної групи, у тому числі двох громадян України. Наразі правоохоронці продовжують збір доказової бази для встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності осіб та притягнення їх до відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.