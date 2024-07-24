Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Чому call-центри – це шахрайство та чим ризикують люди, які влаштовуються туди на роботу: пояснення адвоката
Партнерський матеріал

Чому call-центри – це шахрайство та чим ризикують люди, які влаштовуються туди на роботу: пояснення адвоката

24 липня, 2024 середа
09:30
Кримінал

Call-центри щодня ошукують тисячі українців

Зміст

Про те, як не стати жертвою шахраїв і що може загрожувати людям, які там працюють, Еспресо розповів адвокат по кримінальних справах адвокатського об'єднання "Актум Кримінал" Руслан Пронін.

Що таке Call-центр

"Call-центр – це зазвичай офіс в орендованому приміщенні, задля довіри – в бізнес-центрах, з великою кількістю техніки та спеціальною телефонією", - наголошує адвокат.

Схема роботи проста: є координатори, оператори, завдання яких – отримати від потерпілого певні дані, а саме номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі. Також є певна група так званих технічних працівників, які, використовуючи отримані коди та паролі, виводять кошти з рахунків потерпілих. В одному такому офісі може працювати від десяти до декількох сотень осіб.

За словами Руслана Проніна, з початком повномасштабної війни шахрайська діяльність лише активізувалася. Шахраї швидко адаптувались під нові реалії та вийшли на новий рівень ошуканства.

У чому полягає новий вид шахрайства

Адвокат зазначив, що розвиток інтернету та соціальних мереж призвів до того, що шахраї нині дуже активно використовують інформаційні мережі й завдяки їм отримують доступ до банківських рахунків.

"Велика кількість шахрайства пов'язана з отриманням коштів від міжнародних організацій, які надають їх незахищеним верствам населення. Також це пов'язано з волонтерством, благодійною діяльністю", – розповів Руслан Пронін.

Окрім того, шахраї дуже активно моніторять соціальні мережі, аби отримати інформацію про потенційних потерпілих.

Чому це шахрайство, а не крадіжка

"У разі скоєння шахрайства потерпілий добровільно передає шахраям певні коди та паролі від своїх банківських рахунків, унаслідок чого зловмисники заволодівають майном потерпілого. Під час крадіжки це завжди таємне і протиправне заволодіння без згоди потерпілого", – пояснює адвокат у справах про шахрайство Руслан Пронін.

Як набирають співробітників у call-центри

"На даний час шахраї розміщують об'яви на сайтах пошуку роботи, пропонують приємні умови праці та великі зарплати. У зв'язку з цим до таких call-центрів потрапляє багато неповнолітніх осіб, які спокушаються заробити певну кількість грошей", – зазначив адвокат. 

Окрім того, шахраї шукають співробітників через соціальні мережі.

"Також вимушено буває ситуація, коли людина постраждала від бойових дій, є тимчасово переміщеною особою, тобто перебуває в структурному матеріальному становищі. Такі особи також вимушено погоджуються на роботу в зазначених call-центрах", – додав Руслан Пронін.

Як відрізнити реальну структуру від шахрайської

За словами адвоката, при пошуку роботи потрібно отримати якомога більше інформації про саму компанію, яка розмістила вакансію, подивитися відгуки в інтернеті, а також ознайомитися з переліком послуг, які надає фірма.

"Якщо певній особі пропонують представлятися не тим, ким він є насправді, то це вже є ознакою того, що компанія займається незаконною діяльністю", – пояснив Руслан Пронін.

Яка відповідальність загрожує людям, котрі там працюють

Передусім людину можуть притягнути до відповідальності за статтею 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Але це не єдина стаття.

"Цей вид шахрайства передбачає розподіл ролей, певну змову, тому нерідко вона кваліфікується за статтею 28 Кримінального кодексу України. Також може інкримінуватися стаття 361, яка передбачає відповідальність за незаконне втручання в інформаційні системи та електронно-комунікаційні мережі. Також це може бути стаття 255, яка передбачає покарання за участь у діях злочинної організації. І санкції цих статей передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15 років ", – пояснив адвокат.

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Україна
Читайте також:
Boeing B-52
22 липня, 2024 понедiлок
"Загроза для всієї території РФ": у Defense Express пояснили, для чого США перекинули в Румунію стратегічні бомбардувальники B-52
Сашко Лірник
22 липня, 2024 понедiлок
Письменник Сашко Лірник назвав Кузьму "провладним попсистом", якому створюють імідж великого українця 
Верховна Рада
21 липня, 2024 неділя
У парламенті утворилась неформальна коаліція "Слуг Народу", "Довіри" й колишньої ОПЗЖ, - політолог Кошель
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.71
    Продаж 45.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 липня
10:05
OPINION
Валерій Пекар
Про соціологію. З людьми треба говорити
09:56
лісові пожежі ліс пожежа
Липневі лісові пожежі на ТОТ Луганщини завдали шкоди на 36,5 млрд грн
09:52
електроенергія, графіки відключень
Укренерго скасувало графіки відключення світла до 16:00
09:46
кібератака
Фахівці ГУР з ранку масовано атакують банківську систему РФ, - ЗМІ
09:37
МОК створює Олімпійські кіберспортивні ігри: перші змагання пройдуть у 2025 році
09:28
У Москві підірвали авто, за даними ЗМІ - із заступником начальника центру військового зв'язку
09:15
Вибух
У Румунії вночі оголошували повітряну тривогу через атаку РФ по Україні: місцеві чули вибухи
09:07
Румен Радев
Президент Болгарії Радев зізнався, що був проти призначення прозахідного посла в Києві, який підтримує військову допомогу Україні
09:03
обстріл, ППО
Українська ППО знищила 17 "шахедів" і 8 розвідувальних дронів
08:38
Оновлено
Війна з Росією
РФ штурмує українські позиції на 11 напрямках: на Покровському ЗСУ відбили 41 атаку
08:36
Камала Гарріс
Конгресмен-республіканець ініціював статтю про імпічмент проти Гарріс
08:30
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну "шахедами": на Харківщині та Одещині є постраждалі, на Київщині працювала ППО
08:03
OPINION
Олексій Петров
З мобілізованих "бусиками" виходять надійні воїни
07:55
Олімпійська збірна України з футболу
Олімпіада-2024: де дивитися стартовий матч збірної України з футболу на Іграх у Парижі
07:53
обстріл Херсона
Вночі ворог вдарив по Херсону: під завалами будинку загинула жінка
07:41
Інфографіка
смерть рашистським окупантам
Літак, 1140 військових і 14 танків: втрати РФ за добу війни в Україні
07:27
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росія вивела в Чорне море 2 носії "калібрів": загальний залп - до 12 ракет
07:05
Війна з Росією, ЗСУ
РФ намагається оточити частину українських бійців під Прогресом, наказу на відхід немає, - DeepState
06:52
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
Повітряна куля зі сміттям із КНДР впала на офіс президента Південної Кореї
06:27
Хусити
Військові США знищили три ракетні установки єменських хуситів
06:17
Наслідки атаки 24 липня
РФ уранці вдарила ракетами С-300 по Харкову: є загиблий
05:32
Китай
У Держдепі США підкреслили важливість прямої комунікації України та Китаю
03:43
Камала Гарріс
"Я бралася за будь-яких кривдників": Гарріс розкритикувала Трампа на першому виборчому мітингу
03:22
ЄС - Україна
Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш вважає, що Україна не має бути членом ЄС, поки не буде вирішено "Волинське питання"
02:43
РФ утримує в заручниках українку після її відмови від російського громадянства
"У неї бойовий дух": адвокати відвідали незаконно затриману РФ кримську татарку Леніє Умерову
02:25
Олаф Шольц
Шольц закликав спонсорів надати підтримку ВООЗ для боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу
02:02
Дональд Трамп
Time: Якщо Трамп стане президентом США, він скоротить допомогу Україні та підштовхне її до "мирної угоди" на користь РФ
01:34
конгрес США
Лідери демократів у Конгресі США підтримали кандидатуру Гарріс на президентських виборах
01:25
Японія
МЗС Росії оголосили персонами нон грата 13 громадян Японії, серед них голова правління Toyota Motor
01:05
Олімпіада-2024, Париж
У Франції заарештували росіянина, який готував акти дестабілізації під час Олімпіади-2024
00:20
Умєров з Остіном
Умєров наголосив Остіну на необхідності скасувати заборону на удари західною зброєю по аеродромах РФ
2024, вiвторок
23 липня
23:52
Оновлено
Едін Джеко, Фенербахче
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
23:02
Еммануель Макрон
Макрон заявив, що не призначатиме новий уряд до завершення Олімпійських ігор
22:53
Ексклюзив
Олег Синютка
"Причина очевидна - у владі є агенти московської церкви": нардеп Синютка про неспроможність заборонити діяльність УПЦ МП
22:53
Андрій Ярмоленко, Динамо - Партизан
"Динамо" розтрощило "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів
22:41
Камала Гарріс
Вибори у США: оприлюднено перші рейтинги Трампа та Гарріс після виходу Байдена з президентських перегонів
21:56
Помпейо Гонсалес Паскуаль
У Іспанії до 18 років засудили чоловіка, який надіслав у посольство України пакунок з вибухівкою
21:54
Ексклюзив
аеродром Шайковка в росії
Потрібно завдавати ударів по злітно-посадкових смугах аеродромів у РФ, - експерт з авіації Романенко
21:14
яхта Royal Romance
Суд вчергове арештував супер'яхту Медведчука Royal Romance
21:13
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Вражаючі результати атаки по авіабазі окупантів у Ростовській області та конкуренція виробництва бронежилетів в Україні. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV