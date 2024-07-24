Чому call-центри – це шахрайство та чим ризикують люди, які влаштовуються туди на роботу: пояснення адвоката

Про те, як не стати жертвою шахраїв і що може загрожувати людям, які там працюють, Еспресо розповів адвокат по кримінальних справах адвокатського об'єднання "Актум Кримінал" Руслан Пронін.

Що таке Call-центр

"Call-центр – це зазвичай офіс в орендованому приміщенні, задля довіри – в бізнес-центрах, з великою кількістю техніки та спеціальною телефонією", - наголошує адвокат.

Схема роботи проста: є координатори, оператори, завдання яких – отримати від потерпілого певні дані, а саме номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі. Також є певна група так званих технічних працівників, які, використовуючи отримані коди та паролі, виводять кошти з рахунків потерпілих. В одному такому офісі може працювати від десяти до декількох сотень осіб.

За словами Руслана Проніна, з початком повномасштабної війни шахрайська діяльність лише активізувалася. Шахраї швидко адаптувались під нові реалії та вийшли на новий рівень ошуканства.

У чому полягає новий вид шахрайства

Адвокат зазначив, що розвиток інтернету та соціальних мереж призвів до того, що шахраї нині дуже активно використовують інформаційні мережі й завдяки їм отримують доступ до банківських рахунків.

"Велика кількість шахрайства пов'язана з отриманням коштів від міжнародних організацій, які надають їх незахищеним верствам населення. Також це пов'язано з волонтерством, благодійною діяльністю", – розповів Руслан Пронін.

Окрім того, шахраї дуже активно моніторять соціальні мережі, аби отримати інформацію про потенційних потерпілих.

Чому це шахрайство, а не крадіжка

"У разі скоєння шахрайства потерпілий добровільно передає шахраям певні коди та паролі від своїх банківських рахунків, унаслідок чого зловмисники заволодівають майном потерпілого. Під час крадіжки це завжди таємне і протиправне заволодіння без згоди потерпілого", – пояснює адвокат у справах про шахрайство Руслан Пронін.

Як набирають співробітників у call-центри

"На даний час шахраї розміщують об'яви на сайтах пошуку роботи, пропонують приємні умови праці та великі зарплати. У зв'язку з цим до таких call-центрів потрапляє багато неповнолітніх осіб, які спокушаються заробити певну кількість грошей", – зазначив адвокат.

Окрім того, шахраї шукають співробітників через соціальні мережі.

"Також вимушено буває ситуація, коли людина постраждала від бойових дій, є тимчасово переміщеною особою, тобто перебуває в структурному матеріальному становищі. Такі особи також вимушено погоджуються на роботу в зазначених call-центрах", – додав Руслан Пронін.

Як відрізнити реальну структуру від шахрайської

За словами адвоката, при пошуку роботи потрібно отримати якомога більше інформації про саму компанію, яка розмістила вакансію, подивитися відгуки в інтернеті, а також ознайомитися з переліком послуг, які надає фірма.

"Якщо певній особі пропонують представлятися не тим, ким він є насправді, то це вже є ознакою того, що компанія займається незаконною діяльністю", – пояснив Руслан Пронін.

Яка відповідальність загрожує людям, котрі там працюють

Передусім людину можуть притягнути до відповідальності за статтею 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Але це не єдина стаття.

"Цей вид шахрайства передбачає розподіл ролей, певну змову, тому нерідко вона кваліфікується за статтею 28 Кримінального кодексу України. Також може інкримінуватися стаття 361, яка передбачає відповідальність за незаконне втручання в інформаційні системи та електронно-комунікаційні мережі. Також це може бути стаття 255, яка передбачає покарання за участь у діях злочинної організації. І санкції цих статей передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15 років ", – пояснив адвокат.