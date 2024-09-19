РФ атакувала Сумський геріатричний пансіонат: одна людина загинула, 13 поранено
Російська окупаційна армія 19 вересня обстріляла Суми керованими авіабомбами. Одна з них влучила в Сумський геріатричний пансіонат
Про це Суспільному повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
Він зазначив, що в пансіонаті проживала 221 людина похилого віку. Нині там проводять евакуацію.
"Є поранені, частина з них у тяжкому стані, їх ушпиталили. Загиблих немає", — сказав Артюх.
Як розповіли журналістам працівники закладу, на 5-му поверсі перебували 24 людини. Основний удар припав на верхні поверхи закладу.
Пізніше в Сумській ОВА уточнили, що одна людина від отриманих травм померла в лікарні, ще 9 осіб поранено.
О 18:05 пресслужба ДСНС поінформувала про 12 постраждалих.
"Частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб. Людей під завалами немає. Загинула одна особа, 12 постраждало", - йдеться у повідомленні.
До робіт залучено 5 автобусів, з них 2 від ДСНС, а також 2 медичні розрахунки ДСНС для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів.
О 19:02 пресслужба Сумської ОВА уточнила, що внаслідок атаки дістали поранення 13 людей.
Там також зазначили, що в пансіонаті перебував 221 пацієнт, з яких 87 – маломобільні.
- Раніше цього дня стало відомо, що окупанти завдали подвійного удару по медзакладу на Сумщині.
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