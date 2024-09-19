РФ атакувала Сумський геріатричний пансіонат: одна людина загинула, 13 поранено

Про це Суспільному повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Він зазначив, що в пансіонаті проживала 221 людина похилого віку. Нині там проводять евакуацію.

"Є поранені, частина з них у тяжкому стані, їх ушпиталили. Загиблих немає", — сказав Артюх.

Як розповіли журналістам працівники закладу, на 5-му поверсі перебували 24 людини. Основний удар припав на верхні поверхи закладу.

Пізніше в Сумській ОВА уточнили, що одна людина від отриманих травм померла в лікарні, ще 9 осіб поранено.

О 18:05 пресслужба ДСНС поінформувала про 12 постраждалих.

"Частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб. Людей під завалами немає. Загинула одна особа, 12 постраждало", - йдеться у повідомленні.

До робіт залучено 5 автобусів, з них 2 від ДСНС, а також 2 медичні розрахунки ДСНС для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів.

О 19:02 пресслужба Сумської ОВА уточнила, що внаслідок атаки дістали поранення 13 людей.

Там також зазначили, що в пансіонаті перебував 221 пацієнт, з яких 87 – маломобільні.