Окупанти завдали подвійного удару по медзакладу на Сумщині: поранено двох людей

Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини.



"За даними слідства, 19 вересня близько 11:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог обстріляв медичний заклад м.Середина-Буда Шосткинського району, внаслідок чого відбулось загоряння господарського приміщення. У той час, коли місцеві жителі допомагали медикам гасити пожежу, окупанти вдарили безпілотником по тій місцевості", - йдеться у повідомленні.



У прокуратурі зазначили, що внаслідок повторного обстрілу було поранено 51-річного та 34-річного цивільних чоловіків.

Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).