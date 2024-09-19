Окупанти завдали подвійного удару по медзакладу на Сумщині: поранено двох людей
Російська окупаційна армія 19 вересня обстріляла медичний заклад м. Середина-Буда Шосткинського району Сумщини. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних
Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини.
"За даними слідства, 19 вересня близько 11:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог обстріляв медичний заклад м.Середина-Буда Шосткинського району, внаслідок чого відбулось загоряння господарського приміщення. У той час, коли місцеві жителі допомагали медикам гасити пожежу, окупанти вдарили безпілотником по тій місцевості", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що внаслідок повторного обстрілу було поранено 51-річного та 34-річного цивільних чоловіків.
Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Увечері 18 вересня російський агресор обстріляв критичну інфраструктуру Сумської області.
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