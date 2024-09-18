РФ ударила по критичній інфраструктурі Сум: є проблеми зі світлом і водою
Ввечері середи, 18 вересня, російський агресор обстріляв критичну інфраструктуру Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Ворог продовжує терор мирного населення Сумщини, наносячи удари по об'єктах критичної інфраструктури області. Росіяни вкотре здійснили авіаційний удар по обласному центру", - пише ОВА.
Як повідомляють кореспонденти Еспресо.TV, на Сумщині фіксуються перебої з електроенергією та водопостачанням.
Аварійно-рятувальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
- Ввечері вівторка, 17 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" та крилаті ракети. РФ завдала дронового удару по енергетичних об’єктах міста Суми, у Кропивницькому загинула людина.
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