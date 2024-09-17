Росія запустила "шахеди" з півночі. Ситуація ввечері 17 вересня

Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників близько 20:45.

Спершу "шахеди" зафіксували на Сумщині, а після цього на Харківщині. Ближче до 21:00 ударні БПЛА змінили курс на Полтавщину.

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