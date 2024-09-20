Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 1-го туру
У четвер, 19 вересня, команди зіграли завершальні матчі 1-го туру Ліги чемпіонів
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на УЄФА.
Цього сезону Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.
Дебютний матч оновленої ЛЧ проти "Болоньї" закінчився для "Шахтаря" внічию (0:0). У 2-му турі українська команда зустрінеться з італійською "Аталантою". Цей матч пройде 2 жовтня.
У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Боруссії Дортмунд", лондонського "Арсеналу", швейцарського "Янг Бойза", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".
Турнірна таблиця Ліги чемпіонів після 1-го туру
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Фото: УЄФА
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