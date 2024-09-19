У Росії запустили попередні продажі нового iPhone 16, попри експортну заборону Apple

Про це пише Reuters.

Зазначено, що російські ритейлери продають iPhone 16 на сотні доларів дорожче, аніж вони коштують у США.

Російські продавці електроніки, M.Video-Eldorado та мобільний оператор МТС, повідомили, що першими представили новий iPhone в країні. За словами M.Video, ціни на останні смартфони Apple стартуватимуть від $1 225 за модель зі 128 ГБ пам'яті. Водночас у Штатах ціна є на $400 меншою ($799).

Також відомо, росіяни пропонують iPhone Pro Max з 1 ТБ пам'яті за попереднім замовленням сумою $2 710, коли у США він коштує $1 599.

Ціни MTS були трохи вищими, ніж у M.Video. Однак оператор вимагає близько $270 передплати за попереднє замовлення.

У M.Video обіцяють, доставка iPhone 16 розпочнеться з наступного тижня, коли MTC очікує початок продажів "дуже скоро".

Reuters зазначає, товари іноземного виробництва потрапляють до Росії через держави, які не запроваджували санкцій проти РФ: Туреччину, Китай, Казахстан, Індію та ОАЕ. Водночас інформаційне агентство не змогло визначити, яким маршрутом iPhone 16 потраплять до Росії.

"Apple призупинила всі продажі своєї продукції в Росії в березні 2022 року і припинила такі послуги, як ApplePay, у відповідь на вторгнення Москви в Україну, тоді як санкції, введені Заходом, мали на меті обмежити експорт технологій до Росії", - додають у матеріалі.