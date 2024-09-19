У Росії запустили попередні продажі нового iPhone 16, попри експортну заборону Apple
Російські ритейлери запустили попередній продаж останнього iPhone 16 за завищеними цінами, незважаючи на заборону американської компанії Apple на експорт продукції до РФ
Про це пише Reuters.
Зазначено, що російські ритейлери продають iPhone 16 на сотні доларів дорожче, аніж вони коштують у США.
Російські продавці електроніки, M.Video-Eldorado та мобільний оператор МТС, повідомили, що першими представили новий iPhone в країні. За словами M.Video, ціни на останні смартфони Apple стартуватимуть від $1 225 за модель зі 128 ГБ пам'яті. Водночас у Штатах ціна є на $400 меншою ($799).
Також відомо, росіяни пропонують iPhone Pro Max з 1 ТБ пам'яті за попереднім замовленням сумою $2 710, коли у США він коштує $1 599.
Ціни MTS були трохи вищими, ніж у M.Video. Однак оператор вимагає близько $270 передплати за попереднє замовлення.
У M.Video обіцяють, доставка iPhone 16 розпочнеться з наступного тижня, коли MTC очікує початок продажів "дуже скоро".
Reuters зазначає, товари іноземного виробництва потрапляють до Росії через держави, які не запроваджували санкцій проти РФ: Туреччину, Китай, Казахстан, Індію та ОАЕ. Водночас інформаційне агентство не змогло визначити, яким маршрутом iPhone 16 потраплять до Росії.
"Apple призупинила всі продажі своєї продукції в Росії в березні 2022 року і припинила такі послуги, як ApplePay, у відповідь на вторгнення Москви в Україну, тоді як санкції, введені Заходом, мали на меті обмежити експорт технологій до Росії", - додають у матеріалі.
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У понеділок, 9 вересня, компанія Apple представила лінійку iPhone 16 та моделі Apple Watch та AirPods.
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