Російські морпіхи ремонтують техніку у Криму та перекидають її на Курщину, - "Атеш"

Про це "Атеш" пише у Telegram.

"На рембазах на півострові вони активно відновлюють всю пошкоджену техніку і відправляють для подальшого ешелонування в Курську область. Це говорить про нестачу озброєння на Курському напрямку, який намагаються заповнити коштом менш активних напрямків, таких як Херсонський", - пишуть партизани про 810-ту бригаду морської піхоти РФ.

Агенти наголосили, що вони відстежують будь-яку активність переміщень терористичної армії Росії. Сили оборони оперативно отримують інформацію від партизанів.