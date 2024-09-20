Російські морпіхи ремонтують техніку у Криму та перекидають її на Курщину, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" слідкують за рухом техніки 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ
Про це "Атеш" пише у Telegram.
"На рембазах на півострові вони активно відновлюють всю пошкоджену техніку і відправляють для подальшого ешелонування в Курську область. Це говорить про нестачу озброєння на Курському напрямку, який намагаються заповнити коштом менш активних напрямків, таких як Херсонський", - пишуть партизани про 810-ту бригаду морської піхоти РФ.
Агенти наголосили, що вони відстежують будь-яку активність переміщень терористичної армії Росії. Сили оборони оперативно отримують інформацію від партизанів.
- 18 вересня агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували в тимчасово окупованому Севастополі зенітний ракетний комплекс середньої дальності "Бук-М3".
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