Партизани зафіксували ЗРК "Бук-М3" в окупованому Севастополі
Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували в тимчасово окупованому Севастополі зенітний ракетний комплекс середньої дальності 9К317М "Бук-М3"
Про це повідомляє "Атеш".
На узбережжі Гагарінського району Севастополя партизани змогли вирахувати зенітний ракетний комплекс середньої дальності 9К317М "Бук-М3".
Також там була розташована станція радіолокації П-18, яку використовують для забезпечення раннього попередження та цілевказівки для "Бук-М3". Таким чином, ця точка ППО здатна виявляти й знищувати цілі на великій відстані.
"Детальна інформація про розгортання систем ППО та зенітно-ракетних комплексів на території Криму постійно оновлюється і всю актуальну інформацію передають Силам оборони України!" - додали партизани.
- Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку стратегічного підприємства оборонно-промислового комплексу Росії в Санкт-Петербурзі.
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