Партизани зафіксували ЗРК "Бук-М3" в окупованому Севастополі

Про це повідомляє "Атеш".

На узбережжі Гагарінського району Севастополя партизани змогли вирахувати зенітний ракетний комплекс середньої дальності 9К317М "Бук-М3".

Також там була розташована станція радіолокації П-18, яку використовують для забезпечення раннього попередження та цілевказівки для "Бук-М3". Таким чином, ця точка ППО здатна виявляти й знищувати цілі на великій відстані.

"Детальна інформація про розгортання систем ППО та зенітно-ракетних комплексів на території Криму постійно оновлюється і всю актуальну інформацію передають Силам оборони України!" - додали партизани.