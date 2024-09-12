Партизани розвідали Кінгісеппський машинобудівний завод у Пітері, який працює на військову промисловість РФ
Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку стратегічного підприємства оборонно-промислового комплексу Росії в Санкт-Петербурзі
Про це повідомляє "Атеш".
"Наші агенти продовжують своє сприяння в тилових регіонах Росії. Цього разу наш агент, впроваджений на Кінгісеппський машинобудівний завод, допоміг дізнатися про важливість цього об'єкта на ВПК окупанта", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Кінгісеппському машинобудівному заводі розробляють дизельні двигуни підвищеної потужності, дизель-генераторні установки, виготовляють катери для військ спеціального призначення, одно- та двовісні причепи для потреб міністерства оборони Росії, а також гусеничні траки для військової техніки.
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