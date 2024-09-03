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"Чи можуть ЗСУ так легко прийти до Криму?": партизани помітили зміни у настроях окупантів після операції у Курській області

Катерина Єсікова
3 вересня, 2024 вiвторок
10:25
Війна з Росією Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram

Агенти партизанського руху "Атеш" фіксують зміни у настроях жителів Криму, які нібито побоюються, що операція ЗСУ на Курщині може повторитися на півострові

Зміст

Про це повідомляє "Атеш".

Так, після початку наступальної операції Сил оборони України у Курській області росіяни та їхні однодумці значно впали духом.

"Такого успіху з боку українських сил ніхто з них не очікував. А тепер все частіше від росіян, що приїхали, чуються питання на кшталт: "А чи не зможуть ЗСУ так само легко зайти до Криму?", - йдеться у повідомленні.

За даними агентів, ворог намагається передбачити напрямок наступного потужного удару ЗСУ та сподівається втриматися на півострові. 

  • Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що реакція Росії на операцію ЗСУ в Курській області була "повільною і розсіяною".
Теги:
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
Курськ
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