"Чи можуть ЗСУ так легко прийти до Криму?": партизани помітили зміни у настроях окупантів після операції у Курській області
Агенти партизанського руху "Атеш" фіксують зміни у настроях жителів Криму, які нібито побоюються, що операція ЗСУ на Курщині може повторитися на півострові
Про це повідомляє "Атеш".
Так, після початку наступальної операції Сил оборони України у Курській області росіяни та їхні однодумці значно впали духом.
"Такого успіху з боку українських сил ніхто з них не очікував. А тепер все частіше від росіян, що приїхали, чуються питання на кшталт: "А чи не зможуть ЗСУ так само легко зайти до Криму?", - йдеться у повідомленні.
За даними агентів, ворог намагається передбачити напрямок наступного потужного удару ЗСУ та сподівається втриматися на півострові.
- Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що реакція Росії на операцію ЗСУ в Курській області була "повільною і розсіяною".
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