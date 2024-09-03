"Чи можуть ЗСУ так легко прийти до Криму?": партизани помітили зміни у настроях окупантів після операції у Курській області

Про це повідомляє "Атеш".

Так, після початку наступальної операції Сил оборони України у Курській області росіяни та їхні однодумці значно впали духом.

"Такого успіху з боку українських сил ніхто з них не очікував. А тепер все частіше від росіян, що приїхали, чуються питання на кшталт: "А чи не зможуть ЗСУ так само легко зайти до Криму?", - йдеться у повідомленні.

За даними агентів, ворог намагається передбачити напрямок наступного потужного удару ЗСУ та сподівається втриматися на півострові.