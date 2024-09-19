У Вашингтоні немає стратегії допомоги для перемоги України, - дипломат Єльченко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, немає чіткої стратегії ні у Вашингтона, ні у Заходу в цілому щодо допомоги для перемоги України. Наразі все зводиться до того, щоб по краплі постачати нам зброю. Ми вдячні, адже без цієї допомоги могли б уже не існувати, але така ситуація не може тривати нескінченно. Питання, яке виникає, – скільки ще повинна тривати ця війна, поки наші західні партнери не зрозуміють, що її можна завершити лише подолавши режим Путіна та перемігши Росію", - наголосив Єльченко.

За словами дипломата, чим довше затримується постачання допомоги Україні, тим гірше буде і для партнерів. Адже Путін сприймає це як слабкість Заходу. Він розуміє, що Захід продовжує боятися "червоних ліній", ядерної російської зброї та можливості ядерної війни, і тому не йде на подальшу ескалацію проти Росії.

"Хоча під час Карибської кризи на початку 60-х років минулого століття був відомий вислів "Escalate to de-escalate". Це означає, що потрібно збільшити ескалацію, щоб досягти деескалації. На жаль, ця формула сьогодні чомусь не працює, хоча американці її розробили, і вона дуже позитивно спрацювала під час Карибської кризи та в Афганістані, що призвело до остаточного розпаду Радянського Союзу", - нагадав Єльченко.