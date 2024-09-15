Британія і США занепокоєні обміном зброї та ядерними технологіями між РФ та Іраном, - Bloomberg
Офіційні особи США та Великої Британії стурбовані тим, що Росія дає Ірану секретні ядерні технології в обмін на зброю, адже Тегеран може запустити ядерне виробництво
Про це повідомляє Bloomberg.
Британські та американські офіційні особи описали таку військову співпрацю як тривогу та ескалацію військових зв'язків Росії та Ірану.
За словами речника Ради національної безпеки Білого дому, адміністрація президента США Джо Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Байден чітко дав зрозуміти, що США готові використовувати всі елементи національної сили, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану, сказав речник.
Міністри закордонних справ Групи семи засудили "експорт Іраном і придбання Росією іранських балістичних ракет" у спільній заяві, назвавши це подальшою ескалацією військової підтримки Іраном війни Росії в Україні та вимагаючи її негайного припинення.
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Держсекретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Лондона припустив, що Росія обмінюється ядерними технологіями з Тегераном, заявивши, що Москва отримала партію іранських балістичних ракет Fath-360.
"Зі свого боку, Росія ділиться технологіями, яких прагне Іран — це вулиця з двостороннім рухом — включно з ядерними питаннями, а також деякою космічною інформацією", — сказав Блінкен.
Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі погодилися під час переговорів у Лондоні, що "ядерна програма Ірану ніколи не була такою прогресивною".
Іран каже, що не збирається виробляти ядерну зброю, хоча є занепокоєння, що він може створити її у відповідь на ескалацію напруженості з Ізраїлем.
- Цілком імовірно, що Росія хотіла отримати певні технічні елементи щодо можливостей реактивних двигунів, які стоять на ракетах, що випускає Іран, каже заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
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