Британія і США занепокоєні обміном зброї та ядерними технологіями між РФ та Іраном, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Британські та американські офіційні особи описали таку військову співпрацю як тривогу та ескалацію військових зв'язків Росії та Ірану.

За словами речника Ради національної безпеки Білого дому, адміністрація президента США Джо Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Байден чітко дав зрозуміти, що США готові використовувати всі елементи національної сили, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану, сказав речник.

Міністри закордонних справ Групи семи засудили "експорт Іраном і придбання Росією іранських балістичних ракет" у спільній заяві, назвавши це подальшою ескалацією військової підтримки Іраном війни Росії в Україні та вимагаючи її негайного припинення.

Читайте також: Росія та Іран зараз діють як союзники, намагаючись зруйнувати вільний світовий порядок, - американський експерт Фрід

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Лондона припустив, що Росія обмінюється ядерними технологіями з Тегераном, заявивши, що Москва отримала партію іранських балістичних ракет Fath-360.

"Зі свого боку, Росія ділиться технологіями, яких прагне Іран — це вулиця з двостороннім рухом — включно з ядерними питаннями, а також деякою космічною інформацією", — сказав Блінкен.

Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі погодилися під час переговорів у Лондоні, що "ядерна програма Ірану ніколи не була такою прогресивною".

Іран каже, що не збирається виробляти ядерну зброю, хоча є занепокоєння, що він може створити її у відповідь на ескалацію напруженості з Ізраїлем.