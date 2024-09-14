Росія та Іран зараз діють як союзники, намагаючись зруйнувати вільний світовий порядок, - американський експерт Фрід

Про це розповів екскоординатор Держдепу США з питань санкційної політики Деніел Фрід в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Росія та Іран зараз діють як союзники. Сформувалась своєрідна вісь авторитаристів. Китай, Росія та Іран співпрацюють з іншими країнами, які ненавидять концепцію вільного світу і вважають, що Росію слід підтримати в намаганнях відновити свою імперію, тому що ці країни вірять в імперії та сфери домінування. Іран хоче бути великою державою на Близькому Сході, Росія хоче домінувати на пострадянському просторі та колишніх територіях Центральної та Східної Європи, а Китай хоче знову поглинути Тайвань", - зауважив він.

Натомість країни, які цінують свободу, такі як Україна, Польща, Європейський Союз, Великобританія, США та інші вільні країни, вірять у порядок, заснований на принципах миру, співпраці та суверенітету, каже Фрід.

"Це не наївність, як здається на перший погляд, а основа стратегій, які розвивалися протягом другої половини ХХ століття та продовжують бути актуальними й у наші дні. Ми поділяємо ці цінності разом з Україною, адже розуміємо, що захист свободи та демократії є ключовим не тільки для України, але й для наших власних національних інтересів. Це те, у що вірять Польща, США, Україна та багато інших країн, тому що ми не знаємо альтернативи. Таке бачення вільного світового порядку протиставляється імперському.

Це краща та ефективніша система. Однак саме цей порядок ненавидить Путін, і саме його намагаються зруйнувати його союзники, такі як Іран. Легко сказати, та нелегко зробити. Говорити про вільний світовий порядок простіше, ніж протистояти диктаторам і агресорам, які прагнуть його зруйнувати. Однак ми повинні серйозно ставитися до викликів нашого часу, адже багато залежить від результату російсько-української війни. Як американець, можу сказати, що проблем у світі стане менше, якщо Україна переможе. Допомога Україні — це не благодійність, вона в наших інтересах, бо наші цінності та інтереси нерозривно пов'язані", - резюмував він.