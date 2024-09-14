Ключова складова домовленості між РФ та Іраном: "планували закупити двигуни для ракет і адаптовувати під свої", - авіаексперт Храпчинський

Таку думку висловив заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми бачимо випадки, коли ракети не долітають і просто падають з вимкненим двигуном, який не запускається. Тому цілком імовірно, що Росія хотіла отримати певні технічні елементи щодо можливостей реактивних двигунів, які стоять на ракетах, що випускає Іран. Є деякі дієві механізми, які розробляє Іран, і, скоріш за все, Росія планує або планувала закуповувати двигуни для ракет і адаптувати їх під свої ракети. Адже виробництво двигунів, які випускає Росія, недостатнє для того, щоб забезпечити більшість ракет, які вони використовують. Саме це є ключовою складовою цієї домовленості між Росією та Іраном", - зазначив він.

Проблематика РФ з реактивними двигунами стосується не лише цивільної та військової авіації, а також безпосередньо ракет, додав Храпчинський.

"Свого часу в Радянському Союзі розробляли два типи реактивних двигунів для ракет класу Х55, а в подальшому двигуни використовували на Х101, Х-555 та інших типах повітряних ракет. На тому самому калібрі теж використовується той самий двигун, і це двигун ТРДД-50, який свого часу в Радянському Союзі був знятий з виробництва. Був запроваджений виріб 95, який випускав завод "Мотор Січ". Це сталося тому, що цей двигун був набагато кращий за своїми показниками. Незважаючи на те, що цей двигун використовувався лише один раз, ТРДД-50 мав певні проблеми під час випробувань і постійно давав збої", - пояснив авіаексперт.

За його словами, Росія по своїй суті не технологічна. Вони можуть копіювати, модернізувати щось, але не можуть створити щось нове. Вплив на такі можливості суттєво позначиться на можливість масштабування виробництва Росії.

"Гарним прикладом є те, що зараз Росія намагається відновити будівництво Іл-76. Літак, який випускали в Радянському Союзі, Росія начебто модернізує, забезпечує новими двигунами ПС90, але при цьому намагається відновити виробництво", - додав Храпчинський.