Шойгу відправився до Ірану, заради отримання нової зброї, - ЦПД
У Центрі протидії дезінформації пояснили, яка мета нового візиту секретаря радбезу РФ Сергія Шойгу до Ірану
Про це повідомляє Telegram-канал Центру протидії дезінформації.
Сергій Шойгу вже вдруге за останні два місця їздить до Ірану. Паралельно також відвідав Північну Корею та Сирію.
"Дипломатична активність може свідчити про те, що Росія шукає шляхи для отримання нової зброї від союзників. Попри те, що Іран заперечує будь-які факти надання РФ зброї, нещодавно західні медіа повідомили про надання росіянам близько 200 балістичних ракет. В обмін на це Ісламська Республіка прагне здобути російські літаки Су-35, або ж розширити співпрацю щодо створення ядерної зброї", - пише ЦПД.
- Офіційні особи США та Великої Британії стурбовані тим, що Росія дає Ірану секретні ядерні технології в обмін на зброю, адже Тегеран може запустити ядерне виробництво.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.26 Купівля 41.26Продаж 41.77
- EUR Купівля 45.8Продаж 46.52
- Актуальне
- Важливе