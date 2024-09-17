Шойгу відправився до Ірану, заради отримання нової зброї, - ЦПД

Про це повідомляє Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

Сергій Шойгу вже вдруге за останні два місця їздить до Ірану. Паралельно також відвідав Північну Корею та Сирію.

"Дипломатична активність може свідчити про те, що Росія шукає шляхи для отримання нової зброї від союзників. Попри те, що Іран заперечує будь-які факти надання РФ зброї, нещодавно західні медіа повідомили про надання росіянам близько 200 балістичних ракет. В обмін на це Ісламська Республіка прагне здобути російські літаки Су-35, або ж розширити співпрацю щодо створення ядерної зброї", - пише ЦПД.