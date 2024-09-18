Росія може вести бойові дії ще рік - два, - генерал-лейтенант Романенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Є різні оцінки поточної ситуації та її перспектив. Західні та українські фахівці оцінюють стан ведення війни та потенціал РФ на даний час, зокрема, в економіці та оборонно-промисловому комплексі, враховуючи переведення країни на воєнні рейки. У такому стані Росія може ще рік-два вести бойові дії, залежно від інтенсивності", - зауважив Романенко.

За словами засновника Благодійного фонду "Закриємо небо України", інтенсивність бойових дій на фронті залежатиме від того, як наші союзники допомагатимуть нам з постачанням зброї, техніки та боєприпасів. Тому що лише Північна Корея надала росіянам 5 млн артилерійських снарядів.

"Отже, стан і перспективи будуть залежати від того, чи нададуть партнери допомогу, яка змінить ситуацію, чи все залишиться на нинішньому рівні. Наразі ситуація на фронтах важка. Якщо ситуація зміниться завдяки широкій допомозі, є оптимістичний шанс, що до кінця наступного року може розпочатися розмова про перехід до переговорів з міцною позицією України щодо зупинення бойових дій", - наголосив Романенко.

Офіційні особи США та Великої Британії стурбовані тим, що Росія дає Ірану секретні ядерні технології в обмін на зброю, адже Тегеран може запустити ядерне виробництво.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, яка мета нового візиту секретаря радбезу РФ Сергія Шойгу до Ірану.



