Мер Житомира Сухомлин пішов у відставку

Про це повідомило видання "Житомир.info".

Зазначено, що депутати Житомирської міської ради одноголосно підтримали довгострокове припинення повноважень міського голови Сухомлина на 45-й позачерговій сесії.

"Всього для голосування було виготовлено 42 бюлетеня, 9 з них не використаних ми погашаємо. Таким чином при відкритті скриньки для голосування виявлено 33 бюлетені, виявлено "за" 33 бюлетенів, проти – немає", - розповів очільник лічильної комісії, депутат Олег Горай.

Він резюмував, за результатами таємного голосування відставку Сергія Сухомлина одноголосно підтримали.