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Мер Житомира Сухомлин пішов у відставку

Дар'я Куркіна
19 вересня, 2024 четвер
21:44
Суспільство Сергій Сухомлин

У Житомирі міська рада підтримала відставку мера Сергія Сухомлина

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Про це повідомило видання "Житомир.info".

Зазначено, що депутати Житомирської міської ради одноголосно підтримали довгострокове припинення повноважень міського голови Сухомлина на 45-й позачерговій сесії.

"Всього для голосування було виготовлено 42 бюлетеня, 9 з них не використаних ми погашаємо. Таким чином при відкритті скриньки для голосування виявлено 33 бюлетені, виявлено "за" 33 бюлетенів, проти – немає", - розповів очільник лічильної комісії, депутат Олег Горай.

Він резюмував, за результатами таємного голосування відставку Сергія Сухомлина одноголосно підтримали.

  • Раніше Сухомлин підписав розпорядження про скликання позачергової сесії, аби там розглянули питання щодо його відставки.
Теги:
Україна
політика
Житомир
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