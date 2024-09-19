Мер Житомира Сухомлин пішов у відставку
У Житомирі міська рада підтримала відставку мера Сергія Сухомлина
Про це повідомило видання "Житомир.info".
Зазначено, що депутати Житомирської міської ради одноголосно підтримали довгострокове припинення повноважень міського голови Сухомлина на 45-й позачерговій сесії.
"Всього для голосування було виготовлено 42 бюлетеня, 9 з них не використаних ми погашаємо. Таким чином при відкритті скриньки для голосування виявлено 33 бюлетені, виявлено "за" 33 бюлетенів, проти – немає", - розповів очільник лічильної комісії, депутат Олег Горай.
Він резюмував, за результатами таємного голосування відставку Сергія Сухомлина одноголосно підтримали.
- Раніше Сухомлин підписав розпорядження про скликання позачергової сесії, аби там розглянули питання щодо його відставки.
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